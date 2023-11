La llamativa confesión de Genoveva Casanova a Ágatha Ruiz de la Prada que ella ahora no entiende

Vídeo: EUROPA PRESS.

El escándalo de las fotos de Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca sigue dando mucho que hablar. No hay evento en el que no se pregunte a los rostros conocidos sobre este tema. La última de ellas ha sido Ágatha Ruiz de la Prada, que ha acudido a una cita solidaria en Madrid. Allí fue preguntada por la mexicana, que lleva semanas en el foco mediático, y a la que precisamente vio hace unos días, con la que compartió algunas confidencias que ahora no se explica la diseñadora de moda. ¡Dale al play para ver de qué hablaron!

Genoveva Casanova está de plena actualidad. De eso es consciente ella, por lo que ha optado por recluirse en San Sebastián. Su exmarido, Cayetano Martínez de Irujo daba hace unos días unas rotundas declaraciones sobre cómo está viviendo la madre de sus hijos este complicado momento: "Está mal, logicamente, está llevando una salvajada, un linchamiento absolutamente fuera de toda lógica... No ha podido venir y lo ha sentido mucho. Sí, evidentemente estoy sufriendo lo mismo que está sufriendo ella. Yo la quiero muchísimo, es mi familia". Y está preocupado por su salud: "Lo que me preocupa de Genoveva es su salud... Me preocupa muchísimo Genoveva, la cuido, me ocupo de ella en muchísimos sentidos. No solo es la madre de mis hijos, es que yo la quiero personalmente también y lo que me preocupa mucho es que ha pasado un par de semanas muy agraviada con su problema pulmonar. De verdad, el linchamiento salvaje este es una cosa que no, pero bueno, ya se le dará respuesta donde corresponde y como corresponde".

Cayetano Martínez de Irujo se mostraba muy preocupado por Genoveva

El que sí ha querido seguir con su agenda ha sido el hijo de la reina Margarita. El príncipe reaparecía estos días junto a su mujer, Mary de Dinamarca, pero apenas interactuaban entre ellos. Ella en especial estaba seria, trataba de mantener su compostura y procuraba no hacer evidente su enfado, pero una vez más dejaba claro que las cosas no están bien en palacio.

Esta foto responde a la última aparición de Federico de Dinamarca y Mary Donaldson