La llamativa condición de 'El Cordobés' para trabajar con Ana Rosa Quintana en ‘TardeAR’

Manuel Díaz 'El Cordobés' ha recibido una de las mejores noticias en el terreno profesional. Y es que ha tomado la decisión de aceptar la oferta de trabajo de Ana Rosa Quintana para 'TardeAR'. Pero no hay que pasar por alto que en este programa está también colaborando Vicky Martín Berrocal, su exmujer y madre de su hija, Alba Díaz. El hecho de que la diseñadora de moda esté en el plató de este programa ha llevado al torero a tomar una llamativa decisión.

Y es que Manuel Díaz 'El Cordobés' ha pedido a la productora del programa no coincidir con Vicky Martín Berrocal en la mesa de actualidad, y lo ha pedido por contrato, según publica 'Informalia'. Esto llama especialmente la atención, ya que siempre han presumido de llevarse muy bien, y no solo por el bien de la hija que tienen en común. Estuvieron casados entre 1997 y 2001, pero la separación no hizo que entre ellos hubiera mal rollo.

Siempre han demostrado que se llevan muy bien e incluso han hecho planes juntos. Pero el hecho de que no hayan coincidido nunca en un plató les habría llevado a querer seguir así. Su buena relación la prefieren llevar cuando nadie los ve, tras las cámaras de los programas de televisión. 'El Cordobés' estará tan solo dos días en el plató de 'TardeAR', días en los que por supuesto no estará Vicky.

El torero prefiere no coincidir con su exmujer

Otra persona a la que han tanteado para este nuevo programa de tarde de Telecinco es precisamente Virginia Troconis, la mujer del torero, pero por ahora no ha confirmado que haya aceptado la oferta. Vicky Martín Berrocal también ha declarado en más de una ocasión lo maravillosa que es Virginia, con la que el torero tiene dos hijos, Manuel y Triana. Aunque no vayan a coindidir en un plató de televisión, lo cierto es que la diseñadora se lleva muy bien con ambos.

En una ocasión, Vicky se atrevió a desvelar el secreto que tiene tanto ella como su exmarido de llevarse bien y de incluso reunirse de vez en cuando junto a la hija que tienen en común. Y es que tiene un secreto para llevarse bien con 'El Cordobés': "El secreto es que se te olvide lo malo que has vivido, no puedes llevar eso en el tiempo", dijo Vicky Martín Berrocal. Y está claro que lo han llevado a cabo, porque con el paso de los años se llevan mejor.

1 de 5 'El Cordobés' y Vicky Martín Berrocal siempre han presumido de buena relación 2 de 5 Estuvieron juntos entre 1997 y 2001 3 de 5 Tienen una hija en común, Alba Díaz 4 de 5 No tienen problema en coincidir cuando la ocasión lo merece 5 de 5 Pero prefieren no coincidir en un plató de televisión