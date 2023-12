La llamativa actitud de Jessica Bueno al hablar de Pablo Marqués: ¿siguen juntos?

Desde que entró en 'GH VIP 8', Jessica Bueno se convertía en una de las concursantes revelación de la edición. Sin embargo, esta misma semana su concurso llegaba a su final y se convertía en la última expulsada. La modelo ha podido volver a reencontrarse con sus hijos, pero no con Pablo Marqués, su pareja. Los movimientos del empresario en las últimas horas han provocado que muchos se cuestionen si la relación entre los dos continúa. La sevillana se han pronunciado al respecto con una llamativa actitud.

Jessica Bueno se encuentra bien, tranquila y muy contenta de haberle podido dedicar estos últimos días a sus tres hijos. Sin embargo, ha preferido no entrar a responder si está o no con Pablo Marqués. La sevillana ha explicado que prefiere que el público se centre en ella y se quede con todo lo que ha hecho en el concurso y el juego que ha dado. Ante su respuesta, Ion Aramendi ha intentado sonsacarle si ha pasado algo entre ella y su pareja a raíz de su amistad especial con Luitingo. La ex de Kiko Rivera ha sido muy clara: "Nunca me ha gustado hablar de mi vida sentimental. Entré en este concurso para que se me conociera a mí, que se enfocase en mi personalidad. Ahora que no estoy dentro decido que Pablo no ha sido un concursante y merece tener su privacidad".

Jessica Bueno está todavía aterrizando en su nueva realidad tras salir de 'GH VIP 8'. Tiene la cabeza en sus hijos y en su familia, así como en sus próximos proyectos laborales. "No quiero que el enfoque sea si estoy con uno... solo que os fijéis como soy yo como persona, o como me he volcado en cada cosa y prueba", insistía. Su relación con Pablo forma parte de su intimidad y por eso también le pide a la gente que le quiere "que no se tenga en cuenta de quién me enamoro". Lo que sí ha desvelado es que han podido hablar, pero no se han visto pese a que él vive en Madrid y ella está en la capital con motivo de 'El Debate'. Por otro lado, Jessica Bueno tampoco ha querido pronunciarse acerca de la decisión del empresario de eliminar todas las imágenes que tenía con ella en su perfil de Instagram. "Él subió fotos apoyándome, pero como ya estoy fuera no hacen falta", ha justificado. La ex de Kiko Rivera mantiene que ella prefiere mantener su relación y su vida en privado. La sevillana tiene muy claro también que solo ve a Luitingo como a un amigo, algo que ella misma le ha dejado claro al concursante en varias ocasiones. "Si se conforma como una simple amistad, estupendo", asevera. También le da pena que el cantante se haya quedado tan triste dentro de la casa tras su marcha, pero espera que llegue lo más lejos posible.

La carta que Jessica Bueno le escribió a Pablo Marqués mientras estaba en 'GH VIP'

Cuando Jessica Bueno entró en la casa de Guadalix explicó que estaba en una relación con Pablo Marqués, aunque también reconocía que lo había intentado dejar en varias ocasiones. La sevillana está muy enamorada de él y por eso le escribió una romántica carta. "Es muy difícil no saber nada de ti Pablo, pero estos días me han servido para darme cuenta de lo maravilloso que has sido y eres conmigo. Imagino tu cara y tus abrazos cada segundo. Los he necesitado en muchos momentos, sabes la paz que me dan. Me concentro en ellos en muchos momentos. Te echo de menos y al igual que con mis niños, intento no entrar en bucle para no venirme abajo. Sueño con volver a mirar tus ojos de cerca. Gracias por ser y estar. Te quiero", aseguraba. El empresario llegó a acercarse a las inmediaciones de la casa más famosa de la televisión para gritarle lo mucho que la quería, algo que logró emocionar mucho a la modelo. Entonces, el modelo se pronunciaba de forma continua sobre el concurso que estaba haciendo su chica. Hasta que la amistad entre Luitingo y la sevillana comenzó a traspasar la pantalla. Desde entonces, se ha mantenido en un discreto segundo plano y ha llegado a eliminar las fotos que tenía con Bueno en su perfil de Instagram. Ahora solo el tiempo dirá si siguen juntos.