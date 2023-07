El 2023 está siendo un año muy complicado para Joana Sanz. Durante el mes de enero, la modelo tuvo que hacer frente al ingreso en prisión de su marido, Dani Alves, al ser éste acusado por una presunta violación a una joven de 23 años en la discoteca Sutton de Barcelona. Un durísimo varapalo que caía como un jarro de agua fría sobre la tinerfeña, que no ha dejado de sufrir ataques por parte de algunos de sus seguidores al apoyar al que fuera jugador del FC Barcelona. Algo que no está dispuesta a tolerar y que ha querido denunciar en sus redes sociales.

Sin reparo alguno, Joana ha compartido los irrespetuosos mensajes que ha recibido en las últimas horas de algunos usuarios de Instagram, todos ellos marcados por los insultos: "¡Te vas a morir perra! ¡Te encontraremos en cualquier parte, perra! ¡Te burlas de tu esposo después de que él se disculpa contigo, perra! Estamos autorizados para matarte", le escribían. Unas palabras que no gustaban en absoluto a Sanz y de las que ha dejado constancia dentro del universo 2.0 al alegar que "sigue teniendo que lidiar con esto" incluso más de medio año después de que se dieran a conocer los cargos por los que su esposo permanece en la cárcel.

Pero lejos de dejar ahí su testimonio, la de Tenerife ha seguido haciendo hincapié en lo complicado que es para ella recibir este tipo de mensajes prácticamente a diario: "Con esto tengo que lidiar día tras día durante meses, acoso mediático, insultos, amenazas (…) No entiendo por qué la gente se toma todo este tiempo en descargar su odio en contra mía… Hasta donde yo sé, no he hecho daño a nadie, no he hecho nada malo. Soy una persona que intenta salir adelante con su trabajo, nadie me está regalando nada, no entiendo por qué tengo que aguantar estas cosas. Tenemos días débiles, como hoy, que extraño a mi madre, y tengo que estar leyendo esto", confesaba, abriendo así su corazón como nunca antes.

Joana Sanz, uno de los pilares clave en la actual vida de Dani Alves

Aunque a Dani Alves le quedan muy pocos apoyos dado el escándalo que le envuelve, su esposa no parece tener entre sus planes el de abandonarle en el peor momento. Y es que, pese a que son muchas las críticas que recibe por ello, Joana Sanz ya ha dejado claro por activa y por pasiva que, por ahora, va a seguir apoyando a su marido hasta que la Justicia dé la razón a la víctima.

Sin embargo, cada vez son más las personas que apuntan a que el divorcio entre la modelo y el deportista es inminente. Este es el caso de Marc Leirado, que en Así es la vida señaló que el brasileño "está poniendo todas las trabas posibles para que no se lleve a cabo" su divorcio de la que todavía es su esposa.

Esto se debe a que él no estaría dispuesto a tomar un camino diferente al de Joana ya que aseguró que, si algo le inquietaba de su situación, era que Sanz descubriera su infidelidad: "Pido perdón a la única persona a la que tengo que hacerlo. Están siendo días duros para ella y le agradezco todo lo que está haciendo por mí. No es fácil su papel. Tengo la certeza de que no me equivoqué al elegir a Joana como mi mujer, aunque quizás ella sí se equivocó conmigo. Joana es la mujer con la que me casé hace ocho años, con la que sigo casado y con la que espero seguir viviendo toda mi vida", añadía.