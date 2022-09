Tamara Falcó ha pasado por una vorágine de sentimientos después de conocer que su exnovio, Íñigo Onieva, le fue desleal hace tan solo unas semanas. Una noticia que conoció tan solo un día después de anunciar que se habían comprometido y que el 17 de junio del próximo año se darían el ‘sí, quiero’ en el Rincón, la casa de su padre, Carlos Falcó. A pesar de que las imágenes le llegaron el pasado jueves a su teléfono móvil, no fue hasta el viernes cuando vio el vídeo ya que el día anterior se encontraba en una «nube» y disfrutando de la inauguración de la casa de un compañero de ‘El Hormiguero’. En un primer momento, Íñigo Onieva le confesó que esas imágenes eran de 2019 y Tamara Falcó le creyó e incluso acudieron a una boda juntos. Pero, ¿qué pasó en el coche de camino a la boda de su amiga? Isabel Preysler, que juega un papel fundamental en la historia, descolgó el teléfono.

«Tamara se está montando una», le dijo la reina de corazones. «Mami no te preocupes, el vídeo es de 2019», le respondió Tamara. «Entonces, tenéis que decirlo. Está la prensa. Tenéis que decir algo», asegura la tertuliana que le dijo su madre. «Entonces le dijo Íñigo «Isabel, sin problema» Me dice mi madre, que como yo soy muy bocazas, que no dijera nada», cuenta con mucho sentido del humor. Y así fue. El viernes por la tarde, Íñigo Onieva confesó que las imágenes eran del 2019 y que se iban a casar «pese a quien le pese». Sin embargo, una vez terminada la fiesta de la boda, Isabel Preysler volvió a entrar en acción.