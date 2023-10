Carmen Lomana ha vivido uno de los momentos más complejos de su vida, y no es para menos. Fue el pasado domingo, 8 de octubre, cuando dos encapuchados entraron al domicilio de la socialité para asaltarlo mientras ella estaba dentro. Un suceso por el que la colaboradora ha reaparecido apenas unas horas después para confesar estar “en shock y asustada” por todo lo acontecido, aunque por suerte cuenta con el apoyo de amigas como Isabel Díaz Ayuso.

Vídeo: Europa Press

En su intervención pública tras el robo, Carmen Lomana ha querido hacer hincapié en el interés de la presidenta de la Comunidad de Madrid por conocer los detalles de lo sucedido: “Muchas gracias a nuestra presidenta que me llamó también para saber cómo estaba, que se había enterado y me llamó anoche, y que conste que yo no soy militante de ningún partido, ¿eh? Me llamó por puro cariño y porque nos conocemos”, ha asegurado la tertuliana. Unas palabras con las que deja entrever que la política del Partido Popular es una de sus personas de confianza y que se ha preocupado por su bienestar.

La socialité revela todos los detalles del atraco

La protagonista no solo ha compartido las minucias de este atraco con su círculo más cercano, sino también con los reporteros que ha encontrado en los aledaños de su hogar durante esta misma mañana: “Yo estaba tan feliz con Kiss Fm puesto, arreglándome, maquillándome y digo, estoy oyendo unos ruidos más raros. Estaba al otro extremo y ya cuando oí tanto ruido pensé: ‘A ver si se ha abierto una ventana’, y cuando salgo los encuentro. Dos tíos como una torre, uno vestido con un chándal blanco, capucha, la cara tapada y yo no sé cuántos había, yo vi dos”, ha comenzado indicando Carmen, visiblemente nerviosa por lo sucedido.

Ante lo que estaba viendo, Lomana ha asegurado haber pegado “un grito horroroso”: “No sé de dónde me salió a mí la voz, fue horrible. Les dije: ‘Sinvergüenzas, viene la policía ya que la he llamado’ y qué le iba a llamar si no me había dado tiempo, pero se quedaron así y ya no sé por qué, me quedé bloqueada, cerré la puerta que daba a donde estaban ellos y me metí en la cocina para llamar a la policía, a los de la alarma y todo el rollo”, ha continuado.

El episodio que ha empañado la buena racha de Carmen Lomana

Aun así, la que fuera esposa de Guillermo Capdevila tiene todavía el miedo en su interior, razón por la que ha revelado no haber dormido casi “porque se le venían las imágenes a la cabeza”. Sin duda alguna, se trata de un episodio muy difícil e impactante ahora que todo parecía ir viento en popa en la vida de Carmen Lomana. Tanto es así, que hace tan solo dos semanas Revista SEMANA sacaba a la luz en su número semanal unas imágenes de la socialité junto a un amigo especial. Este no era otro que Antonio Gutiérrez Marcet, el último amor conocido de Marta Chávarri.