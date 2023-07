Aunque Tamara Falcó está a punto de darse el "sí, quiero" con Íñigo Onieva para poner el broche de oro a más de tres años de relación con altibajos, éste no ha sido el único hombre que ha ocupado el corazón de la marquesa de Griñón. A sus 41 años, la hija de Isabel Preysler cuenta con una amplia lista de conquistas que no han pasado desapercibidas dentro del panorama nacional. Algo que no resulta en absoluto extraño, sobre todo teniendo en cuenta la gran popularidad de la que goza la chef desde prácticamente su nacimiento. Te contamos quiénes han sido las parejas conocidas de la marquesa. ¡Todos ellos de perfil tan bajo y formal que hasta puede resultar aburrido recordarlos!

Si algo ha caracterizado la vida de la ganadora de MasterChef Celebrity hasta ahora no ha sido su éxito en el ámbito amoroso. Tamara siempre ha preferido mantener esta esfera en un segundo plano para centrarse en sí misma, en su familia y en su aprendizaje culinario. Pero esto no quiere decir que no haya habido otros varones hasta la llegada de Íñigo, siendo el primero de ellos Alberto Comenge, el hijo del arquitecto Alberto Comenge y de Mari Luiz Barreiros. Por aquel entonces, cuando la protagonista tenía tan solo 23 años, este chico pertenecía al círculo de amistades de la hija de Carlos Falcó, motivo por el que se había convertido en uno de los pretendientes favoritos de su progenitora. Pero lo cierto es que su historia de amor no se alargó mucho en el tiempo, habiendo permanecido juntos un año hasta que, después, el que fuera estudiante del CEU San Pablo inició un romance con Blanca Romero.

Tamara Falcó, de su compañero de piso al "amor de su vida"

Concretamente en 2006, la aristócrata fue relacionada con Bartolomé Fierro March, bisnieto del fundador de bancos. Los rumores iban creciendo a medida que ambos eran vistos de manera conjunta en distintos eventos pero, finalmente, Tamara se encargó de desmentirlos para aclarar que únicamente eran buenos amigos. Algo que no ocurría con Marco Noyer, un financiero francoargentino con el que la marquesa estuvo saliendo durante tres años. Sin embargo, la relación nunca se afianzó lo suficiente, sobre todo teniendo en cuenta la distancia que existía entre ellos, viviendo Tamara en Madrid y él en París. Años más tarde, Marco se casaba con la heredera estadounidense Bryna Butler, hija del presidente de Subaru en Estados Unidos.

Aunque Noyer fue calificado como el gran amor de la vida de la marquesa hasta que llegó Íñigo Onieva, Tomasso Musini apareció en la vida de la hermana de Ana Boyer de la manera más inesperada. Y es que, ambos fueron únicamente compañeros de piso hasta que saltaron las chispas entre ellos, dando un paso más allá a nivel romántico entre 2010 y 2011. Pero lo cierto es que su romance no llegó a buen puerto y tuvieron que continuar siendo únicamente amigos, habiéndose dejado ver en alguna que otra ocasión yendo a misa.

Un romance entre aristócratas

Tras la ruptura anterior, Tamara volvía a acaparar el foco mediático al mantener una estrecha relación con Enrique Solís, hijo de Carmen Tello y el marqués de la Motilla. Un acercamiento que ninguno de los dos confirmó, aunque sí que hacían planes de pareja como el de acudir juntos a la boda de Miguel Solís o a la inauguración de un restaurante junto a Carlos Falcó. Una serie de movimientos que no duraron mucho, ya que en 2012 optaron por tomar caminos separados, enamorándose después el empresario de Alejandra Domínguez.

Ante la montaña rusa de emociones que había vivido durante su juventud, la marquesa de Griñón se decantó por la soledad, al menos en líneas sentimentales. Es por ello que Tamara estuvo siete años soltera hasta que volvió a dar una oportunidad al amor de la mano de Iván Miranda Álvarez Pickman. Fue en 2019 cuando la marquesa mostró en redes sociales y sin reparo alguno a este biólogo, aunque tres meses después borró todo rastro de él de su cuenta de Instagram, dejando entrever que se había acabado el amor.

Pasado, presente y futuro con Íñigo Onieva

Y el resto, podría decirse que es historia. El último novio (y ya casi marido) conocido de la chef no es otro que Íñigo Onieva. Falcó conocía al ingeniero en 2020, probablemente sin llegar a imaginar que su romance estaría marcado por las continuas polémicas. La más impactante de todas llegaba durante el pasado mes de septiembre, cuando un vídeo del empresario besando a una chica en Burning Man dinamitaba su historia de amor durante tres meses. Pero finalmente, la hija de Isabel Preysler quiso dar una segunda oportunidad a su todavía compañero de vida, y tan solo quedan dos días para su gran boda.