Lidia Torrent y Jaime Astrain están viviendo una de las etapas más increíbles de sus vidas después de que el pasado mes de octubre dieran la bienvenida a su primera hija, Elsa. El hecho de que hayan ampliado la familia les llevó a tomar una decisión de redecorar su casa para encontrar los mejores muebles para sentirse mejor en su hogar. Para ello, la pareja contó con la ayuda de una conocida firma de muebles, que ha revestido su casa en Madrid. Desde el salón comedor hasta el dormitorio principal. No pueden estar más felices con el cambio y han querido enseñarlo.

El salón es el lugar que enseñan con más detalles. La pareja ha elegido para esta estancia un cómodo sofá chaise longue con cuatro plazas en color beige que tiene ahora un precio de 1.399 euros (antes de una rebaja costaba 3.498 euros). Para hacer el sofá más cómodo, Lidia y Jaime no se han conformado solo con los cojines que trae el sofá, sino que han puesto varios cojines con fundas de diferentes colores. Grises, beige y rosas, lo que da un toque más colorido y que rompe la monotonía del beige del sofá.

Un salón cómodo y acogedor

Para completar la decoración del salón, la pareja ha colocado una alfombra, para hacer la estancia más cálida en invierno. Y sobre esta alfombra, dos mesas de centro de mármol y metas, que costaban antes 1.166 euros, pero que ahora tienen un precio de 466 euros. En las mesas han colocado algunos libros y algunas revistas, pero también un jarrón con diferentes tonalidades de marrón que cuesta 27 euros.

Al lado del salón se encuentra el comedor. Al lado de las ventanas han colocado un mesa de comedor rectangular de madera blanca y metal negro, que tiene un precio de 533 euros (antes, 1.332 euros). La mesa tiene una capacidad para seis personas y la han terminado de decorar con sillas tapizadas en beige que tienen un precio de 116 euros cada una (antes, 232 euros). La pareja es muy de plantas, por lo que no han dudado en dar un toque verde con algunas, que las han colocado sobre la mesa del comedor.

Lidia y Jaime no pueden estar más felices con el resultado. Tanto es así que cuando sus agendas profesionales se lo permiten, no dudan en disfrutar de planes de lo más caseros con su pequeña. De hecho, Lidia nos ha dejado ver en más de una ocasión que no hay nada como disfrutar de una buena serie en el sofá de casa mientras la pequeña Elsa duerme a su lado. A continuación, os mostramos el resto de la casa de Lidia y Jaime: