Lidia Torrent y Matías Roure han roto tras tres años de relación

La pareja que se conoció en 'First Dates', Lidia Torrent y Matías Roure, han roto su relación después de tres años de noviazgo.

La televisiva pareja formada por Lidia Torrent y Matías Roure, que se conocieron en el programa ‘First Dates’ de Cuatro y que su amor traspasó las pantallas, han puesto punto y final a su relación sentimental después de tres años de noviazgo. Ella, camarera, y él barman del programa, mantuvieron una idílica relación que ahora han puesto fin.

La pareja, que se conoció en el programa, ha roto su relación

De momento, Lidia Torrent, hija de Elsa Anka no ha dicho nada al respecto. Ha sido el modelo argentino el encargado de confirmar esta noticia que llevaba sonado varios meses debido a que las publicaciones en redes juntos había descendido y hacía tiempo que no se les veía juntos.

«Hay caminos que se cruzan y hay otros que se separan, nuestra historia fue bonita, Lidia Torrent. Gracias. Sé feliz», ha publicado Matías Roure junto a una imagen en la que reza un extracto del poema ‘El camino’. «Tenemos que aprender a caminar con tanta pasión como si fuera el primer día, y con tanta paz como si fuera el último», cita esta imagen.

El mensaje con el que Matías confirmó la ruptura

Lidia Torrent se está apoyando en los suyos, sobre todo en su madre, Elsa Anka, a quien hemos visto en diferentes ocasiones con la pareja. El modelo argentino, Matías Roure, estaba muy unido a la familia de la joven. Eso sí, parece que la pareja aprovecha su presencia en las redes sociales para lanzarse pullitas.

«Te quema el ego, no el desamor» o «La hipocresía en el amor aparece cuando uno no quiere perder aquello que no está dispuesto a cuidar», son algunos mensajes que ha compartido Lidia Torrent desde que Matías confirmara su ruptura. Él también ha aprovechado su presencia en las redes: «Cuando te sientes libre, sonríes».