Leticia Sabater, víctima de una agresión sexual en un concierto

Ha ocurrido en la localidad catalana de Blanes. La cantante Leticia Sabater estaba dando un concierto y mientras cantaba sobre el escenario ha sido víctima de una agresión sexual. Un chico de mediana edad, todavía se desconoce su identidad, subió al escenario y no dudó en abalanzarse sobre ella. Intentó besarla en la boca varias veces mediante el uso de la fuerza. En un primer momento, el público que asistía pensó que todo aquello formaba parte del espectáculo, pero rápidamente se dieron cuenta de que aquello era otra cosa.

Leticia vivió una situación límite sobre el escenario

Fueron espectadores de una agresión en directo a la cantante. El acosador cogió del cuello y también de la cabeza a Leticia para besarla. Ella se resistió después de un primer beso consentido. Retrocedió en varias ocasiones hacia atrás sin éxito. El individuo seguía acosándola hasta que al final logró darle dos besos más. La situación llegó al límite y el público presente empezó a gritar al hombre para que bajara del escenario. El incidente fue muy desagradable, según se dice desde el programa 'Socialité' que ha tenido la oportunidad de poder hablar con la cantante tras el desagradable suceso.

Al parecer, después del concierto, Leticia se sentía muy nerviosa y también un tanto aturdida. Se está planteando presentar una denuncia ante la policía, pero tiene miedo de que no la tomen suficientemente en serio porque ella tiene por costumbre dejar, que en cada uno de sus conciertos, un asistente suba y le de un beso. Pero la indignación del público demuestra que lo sucedido fue una agresión sexual.

Entre la vida y la muerte

No es el único percance que la cantante ha sufrido en los últimos meses. Justo al final de otro concierto la cantante sufrió un accidente de coche y cayó por un precipicio en La Mata. "He estado entre la vida y la muerte, lo digo en serio. No estoy exagerando ni un milímetro. Yo ya había entrado para aparcar en un sitio y al echar hacia atrás estaba tan oscuro, tan oscuro, que se queda a un milímetro de caerme por un precipicio", explicaba Leticia Sabater para explicar después: "Ya te digo, media hora entre la vida y la muerte. ¿Tú sabes lo que es que te mueves un milímetro y el coche se cae el coche por un precipicio, dando tres vueltas de campana hacia abajo? Yo acojonada, acojonada porque si me muevo, es que se cae el coche al precipicio y estoy muerta", indicaba.