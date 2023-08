Un terrible susto ha azotado la vida de Leticia Sabater. Era el pasado viernes cuando, de camino a un concierto, la cantante sufría un accidente de coche por el que su vehículo se salía de la carretera y caía por un precipicio en La Mata. Un suceso que los vecinos del pueblo pudieron presenciar y que hizo que tuvieran que actuar de una manera muy rápida para que no fuera a mayores.

La protagonista de la historia en cuestión ha sido quien ha tomado la palabra en ‘Socialité’ para desvelar todos los detalles de lo sucedido: "He estado entre la vida y la muerte, lo digo en serio. No estoy exagerando ni un milímetro. Yo ya había entrado para aparcar en un sitio y al echar hacia atrás estaba tan oscuro, tan oscuro, que se queda a un milímetro de caerme por un precipicio", comenzaba explicando, para después entrar en más detalles: "Ya te digo, media hora entre la vida y la muerte. ¿Tú sabes lo que es que te mueves un milímetro y el coche se cae el coche por un precipicio, dando tres vueltas de campana hacia abajo? Yo acojonada, acojonada porque si me muevo, es que se cae el coche al precipicio y estoy muerta", indicaba.

No obstante, Leticia Sabater ha querido agradecer a todos los vecinos de La Mata el apoyo recibido, sobre todo teniendo en cuenta que todos ellos actuaron de una manera muy rápida: "Hubo como 15 o 20 personas ayudándome en todo momento (…) Gracias vecinos de La Mata, sois increíbles y os amo, esto ni en el Arenal", finalizaba, visiblemente contenta por poder contar esta historia y que ya forme parte de sus anécdotas de vida con un tractor incluido. Y es que, hubo un ciudadano que hizo uso de este vehículo para poder sacar el coche del precipicio después de que la intérprete de ‘La Salchipapa’ permaneciera media hora atrapada.

El susto que ha empañado el verano perfecto de Leticia Sabater

Si algo está claro, es que Leticia está teniendo mucho éxito a nivel profesional. El verano ha llegado a la vida de la artista repleto de planes laborales, y ella está exprimiéndolos al máximo para seguir aumentando un currículum que no deja de crecer. Algo de lo que ella misma deja constancia en sus redes sociales, de las cuales ha hecho su escaparate favorito a la hora de mostrar cómo es su día a día y de acercarse a sus seguidores.