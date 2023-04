Lester ('La isla de las tentaciones') se sincera sobre sus problemas de adicción

Lester fue uno de los concursantes más polémicos de la segunda edición de 'La isla de las tentaciones' junto a Marta Peñate. La pareja quiso poner a prueba su amor tras casi toda una vida juntos pero finalmente salieron por separado. Dentro de la villa ya mantuvo un tonteo con Patricia Pérez, una de sus tentadoras, que se ha convertido en su gran amor. Desde su salida del concurso, ambos permanecen juntos y han sido un gran apoyo el uno para el otro. Juntos se sinceran en su canal de MTMAD, 'Juntos y revueltos', donde Lester se ha sincerado como nunca antes y ha hablado por primera vez de sus problemas con la adicción.

Lejos de acompañarle su pareja, Patricia Pérez, en esta ocasión Lester se ha enfrentado en solitario a su confesión más dura hasta la fecha. Aunque su problema de adicción ya forma parte del pasado, el ex de Marta Peñate ha desvelado cómo comenzó y cómo logró superarla. "Me cuesta hasta empezar... Yo tuve una adicción muy grande en el pasado, no en el presente gracias a Dios... Consumía porros", ha comenzado explicando el canario. Ha revelado cuándo fue el día que se fumó su primer porro sin llegar a imaginarse en que se iba a convertir en un problema a corto plazo.

"Uno de mis amigos me dice: 'mira lo que tengo. Esto es para fumar'. Yo no tenía ni idea de lo que era eso. Mi amigo se lio el porro y me dijo: '¿quieres probar?' Yo le di una calada y casi me asfixié", ha recordado. Aunque su primera experiencia fue mala, el concursante empezó a fumar de manera "esporádica", ya que esto era algo "habitual" entre sus amistades. Sin embargo, lo que comenzó siendo algo esporádico, terminó convirtiéndose en algo cada vez más frecuente. "Cogimos un mayor vicio, una rutina. Según nos levantábamos por la mañana fumábamos, al medio día también y al final fumábamos a todas horas. Desde el principio de mi relación con Marta fue desde por la mañana hasta por la noche fumando", ha revelado.

"Mucha gente me vio en La isla de las tentaciones y vio cómo estaba físicamente. Estaba en los huesos y era por este problema. No me daba cuenta de lo mal que estaba por culpa de la vida que llevaba y de fumar", ha continuado relatando en su canal de MTMAD. A pesar de reconocer que fueron unos años duros, el que fuera pareja de Marta Peñate animó a cualquier que se encuentre en ese prolema a intentar salir adelante: "Una vez que lo dejas, esa ansiedad, ese nerviosismo y esa falta de apetito desaparece y todo vuelve a la normalidad". "Es verdad que cuesta, porque a mí me costó. Mi último porro me lo fumé el mismo día que entré al reality. También es cierto que no me fue tan difícil dejar de fumar porque estaba en un ambiente totalmente diferente a mi día a día", finalizó el concursante.

Tras el desgarrador relato, Patricia Pérez ha entrado en escena y ha confesado cómo vivió el problema de adicción de su pareja. "Yo la verdad es que pensé que tenía algún retraso porque no sabía que él fumaba. Lo repetía todo constantemente", ha dicho su pareja sobre sus inicios al conocer a Lester dentro de la villa. Afortunadamente, él logró superar sus problemas de adicción y ahora vive felizmente junto a Patri.