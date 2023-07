Lequio sobre la paternidad de Bertín Osborne: "Con 70 años no se tiene un semen de fuerza"

Alessandro Lequio tiene un gran aprecio por Bertín Osborne. Por ello durante sus intervenciones en televisión desde que saltara la noticia de su paternidad no ha hecho más que mostrarse de su parte. A pesar de que eran muchos los que cargaban contra él por sus desafortunadas palabras, el italiano ha salido en su defensa. Si bien hace unas horas definía al presentador "como un señor y un caballero", esta vez se centraba en otros detalles. "Esto no quita que sea querido, pero no ha sido buscado...Eso es así. Utilizad las palabras que queráis.", comenzaba diciendo. Unas palabras que llegan después de que Bertín concediera sus primeras palabras, instante en el que dijo que "el bebé no era buscado, ni deseado y que había sido un accidente".

Haciendo alusión a la ya mítica frase de Ortega Cano en 'El programa de Ana Rosa' "mi semen es de fuerza", Alessandro lanzaba una broma sobre la edad de Bertín Osborne. "Me cae fenomenal, pero con 70 años ya no se tiene un semen de fuerza...", comentaba. Sea o no así, lo que es un hecho es que el cantante de rancheras se convertirá en padre a los 69 años tras confirmarse que Gabriela Guillén está embarazada. La joven de 32 años espera un bebé del que todavía se desconoce el sexo, una llegada que le tiene tremendamente ilusionada. Feliz y muy amable atendía a los medios de comunicación, eso sí, pedía estar tranquila para afrontar la nueva etapa que ha llegado a su vida.

Alessandro cree que Bertín Osborne no ha tenido mucho que decir en este embarazo que salía a la luz este miércoles 12 de julio: "Ella no aclara nada y deja la puerta abierta a todo. Sus palabras son muy inquietantes y se presenta como la única que va a decidir". Era poco después Joaquín Prat el que se mojaba sobre el que es el asunto de la semana y recordaba que "la decisión al final siempre la tiene la mujer". No era lo único que se trataba, sino también el número de mujeres con las que, según el propio Bertín, había estado a nivel sexual. "Le hice una entrevista y en el calor de la entrevista me contó que estuvo con más de 1000 mujeres. Esto es así. Un hombre con este currículum es complicado un resbalón", aseguraba Alessandro. Una afirmación con la que no estaba nada de acuerdo de nuevo su compañero Joaquín: "Cuantas más apuestas haces más probabilidades de que te toque".