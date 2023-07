A escasos días de la celebración de la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, hay quienes aún dudan de la finalidad de los novios en llevar a cabo este enlace matrimonial. Esto es precisamente lo que le sucede a Alessandro Lequio que, habiéndose consagrado como una de las personas más críticas con la marquesa de Griñón y el empresario, ha hecho uso de sus redes sociales para lanzar un dardo en toda regla hacia la pareja por una de las últimas polémicas que han protagonizado y que mucho tiene que ver con las joyas de su gran día.

Con una imagen del hermano de Alejandra Onieva junto a su madre, el ex de Ana Obregón ha tomado la palabra dentro del universo 2.0 con total rotundidad y un tema claro: "El robo de las joyas": "La sensación que tengo es que la familia Onieva está irritada porque se ha descubierto que les iban a prestar joyas. El problema que hay es que les da vergüenza que haya salido en los medios que van o iban a llevar joyas prestadas. El cabreo que tienen es absurdo desde el momento que el propio Íñigo ha dicho de quién va a ser el chaqué, de quién va a ser la camisa, de quién va a ser la corbata, de quién van a ser los zapatos... Todo está patrocinado, y las joyas de su familia parece que iban por el mismo camino", comienza indicando, haciendo referencia a lo sucedido en las últimas horas.

El enfado de Alessandro Lequio con la familia Onieva

Sin embargo, el mensaje del colaborador de El Programa de Ana Rosa se ha expandido aún más, situando a la familia Onieva en el ojo del huracán: "Lo grave que veo en esta historia es la total falta de empatía que están teniendo todos los Onieva con los joyeros. La propia Carolina ha dicho que los conoce, y no ha tenido ni una sola palabra hacia ellos que seguramente han pasado por el peor momento de su vida. Me imagino en una situación como la del atraco y me entran todos los males, por eso no consigo entender que los Onieva no hayan tenido una sola palabra de cariño hacia ellos, y más reconociendo que los conocen. Si los joyeros prestan esas joyas es para sacar un rédito... Y ese rédito solo se consigue cuando se lucen en primera fila, que es la que ocupará la familia Onieva. #alessforever #lequiocity", zanjaba, dejando entrever así que la máxima preocupación de Íñigo y sus seres queridos en estos días ha sido la de dar una sensación de bajo standing con la que hasta ahora no contaban.

Las joyas de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, en el punto de mira

La semana comenzaba con la inesperada noticia del robo de una serie de joyas de valor incalculable destinadas a la celebración de la boda de Tamara e Íñigo. Un incidente que tenía lugar en plena autovía A-6 a la altura de Las Rozas, en Madrid, contando como principales víctimas a dos joyeros de Del Páramo Vintage que tenían en su poder una serie de accesorios que iban a "ofrecer en préstamo a algunas invitadas por parte del novio", según ABC. Una información que ponía en jaque al círculo más cercano del empresario y que, por ahora, ninguno de sus miembros ha querido confirmar.