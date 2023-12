El humorista y actor se convertía anoche en un mentor para Joaquín en 'Joaquín, el novato', donde por primera vez, el ex futbolista del Betis, se subía a un escenario a hacer un monólogo ante el público. En el programa hemos podido disfrutar de una auténtica 'masterclass' de humor de la mano de Leo Harlem, que también se sentó junto a Joaquín a hablar de los claroscuros de su profesión acompañado de Edu Soto, Lorena Castell y David Fernández. También hubo hueco para hablar de su vida privada, de la que siempre se ha mostrado muy celoso: "Soy muy reservado, no voy casi a photocalls ni a eventos. Yo tengo mi vida, mi pareja... a mi me gusta la vida sencilla", confesaba. Pero, ¿Quién es la pareja de Leo Harlem?

Mucho hemos podido disfrutar de Harlem en cine, televisión, escenarios... Sin embargo, detrás de las cámaras y el humor que derrocha en cada aparición televisiva, Leo Harlem lleva una vida de lo más discreta junto a su pareja, Nuria, a quien mantiene alejada de los focos. Con ella lleva, "más años que la orilla del río", tal y como confiesa él mismo. La pareja se conoció en la universidad, y es que Leo comenzó a estudiar Arquitectura, una carrera que abandonaría para empezar Derecho, aunque también la dejó a medias. Lo que sí se llevo de su época universitaria fue, precisamente, a Nuria. Ambos se conocieron en aquellos pasillos y su relación se mantiene hasta hoy, superando ya las tres décadas. De Nuria poco se sabe más allá de su nombre, ni edad, profesión o lugar de procedencia. "Hay gente que ha hecho negocio por su vida privada, y a mi eso no me aporta", explica el cómico, "nosotros llevamos una vida muy distinta porque cada uno tiene su trabajo. Yo voy de un lado a otro y mi mujer se queda, pero así es la vida", confesaba a Joaquín.

Lo que sí sabemos es que la pareja no tiene hijos, algo con lo que ha bromeado en varias ocasiones el humorista: “No soy padre en la vida real, pero en las películas no paro de tener hijos”. De la vida privada de Leo Harlem también sabemos que ha cambiado mucho, y es que después de dejar ambas carreras, comenzó a trabajar en un bar como camarero hasta que un día sus amigos decidieron grabarlo mientras hacía un monólogo en un bar y enviarlo al tercer certamen de monólogos de ‘El Club de la Comedia’ en el año 2001. Fue seleccionado y así empezó todo. Ahora el propio Harlem confiesa que su vida ha cambiado mucho: "Vivo un poco mejor porque gano más dinero como actor y humorista que como camarero”.

El humorista mantiene a Nuria completamente alejada de los focos, por eso tampoco la vemos en sus redes sociales, donde Leo Harlem se limita a compartir contenido profesional y prefiere no mezclarlo con su vida más íntima y personal. Poco hemos oído hablar de ella... De las pocas veces en las que se ha referido a Nuria fue durante el confinamiento, cuando el humorista y actor bromeó sobre hacer una videollamada, ya que no pasaron juntos esta época: «Aunque alguna vez hemos conectado, pero en mi ordenador la cámara no se ve muy bien…. Aunque creo que la reconoceré». Tampoco hemos visto a Nuria posar junto a su chico en ninguna de las alfombras rojas a las que acude, una muestra más de que Leo Harlem tiene muy claro que su vida privada no tiene nada que ver con su carrera profesional.