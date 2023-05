Lely Céspedes: le piden seis años de cárcel y 200.000 euros de multa por un delito de apropiación indebida

Lely Céspedes podría ir a prisión. La ex de Ernesto Neyra se sienta mañana, a las 10 de la mañana, en el banquillo de los acusados en el Juzgado Número 3 de la Audiencia Provincial de Málaga. Ni más ni menos que seis años son los que le piden a la malagueña por ser considerada cooperadora necesaria junto con una amiga de un presunto delito de apropiación indebida. Tal y como se detalla en la demanda presentada en el Juzgado Nº 6 de Málaga, a la que ha tenido acceso en exclusiva SEMANA, los hechos se remontan a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018 en la Finca Rústica “Los Rosales” situada en la localidad de Campanillas (Málaga).

En esas fechas, según se relata en la denuncia, “Lely Céspedes y su amiga se apropiaron de maquinaria y material de trabajo, propiedad del denunciante, procediendo a vender maquinaria a la Chatarrería Hermanos Ríos S.L. Esos materiales son cuatro cubas de agua, de 9.000 litros de capacidad por un importe de 18.876 euros, un equipo de gancho para coger contenedores de la marca Rota. Al igual que cortaron y vendieron a la citada empresa una cizalla de corte pendular de la marca Dener por un importe de 76.593 euros y una plegadora de la misma marca con mesa de compensación y eje de subida y bajada valorada en 87.708,06 euros. 16 matrices de distintos ángulos y cuatro de pizón de 45 grados con un valor de 14.810 euros. Resultando un valor total de 197.987,06 euros”.

Debido a esto el abogado del denunciante solicita en su escrito de acusación que se imponga a cada acusada la pena de prisión de 6 años y una multa de 12 meses con una cuota diaria de 10 euros. Además de una indemnización conjunta y solidariamente al denunciante en la cantidad de 197.986,06 euros. Sin embargo, el Ministerio Fiscal solicita para Lely Céspedes y su amiga la pena de 5 años de prisión y una multa de 10 meses con una cuota diaria de 10 euros.

La respuesta de Lely Céspedes ante este proceso

Pero, ¿cómo se encuentra la ex de Ernesto Neyra cuando quedan muy pocas horas para sentarse ante el juez? SEMANA consigue hablar con ella. Esto confiesa destrozada y entre lágrimas: “Estoy fatal, no puedo con mi vida. Me quieren meter en la cárcel y me quiero morir. Me han metido en un lío sin comerlo ni beberlo. No tengo culpa de nada y me piden muchos años de cárcel. Necesito estar tranquila alguna vez. Son muchos años así y ya no puedo más. No es justo”.

Fue el pasado mes de junio de 2021 cuando Lely Cespedes tuvo que abandonar la casa de Málaga donde vivía con sus hijos al no poder pagar los 9.000 euros que debía. Ahora la ex de Ernesto Neyra trabaja de teleoperadora en una conocida marca de telefonía y vive con sus hijos en casa de su madre. “No puedo más. No quiero más estar así. Mi vida es una mierda. Estoy en la ruina. No tenga ganas de vivir. Me encuentro fatal y no tiene sentido mi vida”, sentencia Lely Cespedes horas antes del juicio al que se tiene que enfrentar.