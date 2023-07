Laura Matamoros y Benji Aparicio rompen de nuevo

Laura Matamoros y Benji Aparicio han roto de nuevo. Según ha podido saber la revista SEMANA en exclusiva, han decidido emprender caminos por separado. Fue hace unas semanas cuando viajaron junto a sus hijos a la playa, en concreto a Tarifa (Cádiz), donde se les pudo ver cómplices y sin atisbo alguno de crisis. Entonces, nada hacía presagiar que su historia de amor llegaría a su fin, mucho menos que sería tan pronto. Aunque han afrontado varios altibajos y han salido airosos de ellos, ha sido ahora cuando su relación ha llegado a su fin.

Laura Matamoros y Benji Aparicio: cordialidad, a pesar de la ruptura

Su hoja de ruta demuestra que quieren poner distancia entre ellos. Ella apenas ha parado en la capital, de hecho, ahora disfruta de la compañía de su hermano Diego fuera de Madrid, lo que deja ver que se quiere volcar en su familia y tener la mente fría. Pero, ¿existe buen rollo tras tantas idas y venidas? Lo cierto es que sí. Mantienen contacto y cordialidad, aunque eso no quita que la decisión esté tomada.

Cabe señalar que Laura Matamoros y Benji Aparicio han estado juntos siete años, aunque lo han hecho de forma intermitente. Hasta al menos en tres ocasiones han roto durante varios meses, lo que evidencia que no siempre ha habido continuidad en el tiempo. Nos remontamos al año pasado, en mayo de 2022, cuando este medio desveló en exclusiva que su noviazgo era parte del pasado. "Se ha luchado, pero no se ha podido", explicó la influencer. No pudieron mirar hacia otro lado y se dieron una nueva oportunidad, por lo que la familia se volvió a unir y apostaron de nuevo por su relación.

Un año después de aquello vuelven a encontrarse en el mismo punto. Laura Matamoros y Benji han bifurcado sus caminos, aunque su intención es que perdure la amistad por el bien de sus hijos, dos pequeños de 5 y 2 años.

Las otras sonadas crisis de Laura Matamoros y Benji

La hija de Kiko Matamoros y el chef rompieron 8 meses después de que naciera su primer hijo. Ella comenzó una relación en el año 2019 con otro influencer llamado Daniel Illescas, pero tras varios meses juntos cortaron por lo sano. Si bien se dejaron de seguir en redes sociales y borraron sus fotografías juntos, ella trató de calmar las aguas públicamente al hablar sobre él. "Le deseo lo mejor. Se acabó el amor y hay que vivir y disfrutar de la vida por separado. O se afianza una relación, o tomas esta decisión", dijo sobre Illescas.

La segunda vez en la que rompieron fue antes de que Laura Matamoros supiera que estaba embarazada de su segundo hijo. Se reconciliaron al conocer la noticia, pero en vistas de lo sucedido, lo cierto es que su relación no ha prosperado como ellos creían.

