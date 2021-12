Laura Matamoros está radiante de felicidad tras la llegada al mundo de su segundo hijo, el pequeño Benji. La influencer ha ido narrando cada paso de su embarazo en sus redes sociales, al igual que ha retransmitido en directo el nacimiento de su segundo vástago. Continúa explicando día a día que va haciendo desde que ella y su novio, Benji Aparicio, ampliasen la familia, desvelando los hitos que ya han marcado en su nueva normalidad. Y es que tan solo tres días después de ser mamá el pasado 27 de diciembre, Laura Matamoros ha regresado al trabajo, algo que le ha facilitado la inestimable ayuda de su madre, Marian Flores, que como buena abuela no pone reparos en echar una mano en el cuidado de sus nietos para liberar en parte a su hija para poder volver a trabajar y, de paso, desconectar de tanto trajín.

Parece que Laura Matamoros no está por la labor de aprovechar los evidentes días de baja por maternidad y es que tan solo unas horas después de dar a luz aseguraba estar “como si nada”. Quizá por ello se ha visto con las fuerzas suficientes como para volver a retomar sus compromisos profesionales como influencer, promocionando en sus redes sociales una crema ideal para lucir “piel hidratada y suave”. Sin embargo, lo que llama la atención es su buen rostro tras dar a luz, sin ápice de signos de cansancio, algo que no es triunfo de la crema, sino de lo bien que ha recibido esta segunda maternidad y por cómo su madre le ha ayudado en tan decisivos momentos con un recién nacido en casa, el hermano mayor con sus divertidas ocurrencias, el trabajo que no descansa, su novio Benji con un negocio recién inaugurado y las fiestas Navideñas.

Laura Matamoros ha decidido instalarse en casa de su madre para sobrellevar los primeros días como madre de dos niños. Lo ha hecho para poder organizarse un poco mejor con la nueva rutina que le ha tocado adaptar a su vida, para dividir esfuerzos, para poder descansar y desconectar cuando lo necesite y, por supuesto, como ha hecho ahora, trabajar un poco para promocionar productos de belleza a sus fans y cosechar buenos ingresos con su recién estrenado millón de seguidores. Y es que siendo autónoma, las bajas salen muy caras y la inactividad no es una opción. Pero no todo iba a ser trabajo, porque, tal y como ha confesado ella misma, también ha aprovechado la ayuda que le ha brindado su madre para poder salir a pasear con su hijo mayor por las inmediaciones de la residencia, para así ayudar a bajar el volumen de su vientre tras el parto y respirar aire fresco.

