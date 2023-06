Laura Matamoros está viviendo un viernes de muchos nervios. La 'influencer' va a ejercer de madrina en la boda de su padre, Kiko Matamoros, que pasa en unas hora por el altar para dar el 'sí, quiero' a Marta López. Todo estaba controlado hasta que hace apenas unas horas se daba cuenta de que el dress code de la boda obligaba a todos los invitados a cambiarse de vestido para la fiesta posterior. ¡Y Laura no se había dado cuenta de este detalle!

Esto le ha obligado a salir de casa durante la mañana de este viernes para buscar un vestido de última hora. "Cosas que solo me pasan a mí y que no me había enterado porque yo estaba muy in con mi vestido de madrina. Ahora resulta que el dress code son dos vestidos. Me voy corriendo a ver si me da tiempo a buscar un vestido para la fiesta. En fin... estoy temblando", ha dicho antes de salir de casa para buscar un vestido de última hora.

No ha podido evitar mostrar su angustia y agobio

No sabemos si Laura habrá barajado la posibilidad de ponerse en contacto con algún diseñador de moda que le busque un vestido en tiempo récord o si optará por la opción de irse a varias tiendas de Madrid y encontrar un segundo look en las horas que quedan antes de la boda de su padre y la modelo. Lo que sí tiene es el vestido con el que llegará del brazo de su padre, ya que ella ejerce de madrid en este día tan especial para toda la familia Matamoros.

Lleva meses yendo al taller de Redondo Brand para lucir espectacular este 2 de junio. "Tic toc… 💓🤭 @redondobrand Mañana veréis el resultado, sólo os digo q me flipaaaa✨ os imagináis cómo es? Pd: aún no estaba terminado! 🤭 mañana lo veréis! 🥳", ha escrito junto a un vídeo en el que podemos ver que se trata de un vestido largo con espalda descubierta y que tiene un detalle que convierte este vestidazo en tendencia: ¡PLUMAS!

Este es el vestido que va a llevar Laura Matamoros en la boda de su padre

Habrá que esperar todavía unas horas para ver el vestido completo, pero podemos dar detalles de cómo va a ser. Lo que hemos podido ver nos ayuda a hacernos una idea: un vestido monocolor en tono fucsia. Parece tener un fajín en la cintura, las mangas con volantes y la espalda abierta. El toque más especial lo dan unas plumas del mismo tono del vestido. Ella va a combinar la prenda con unas sandalias color berenjena, con pulsera y plataforma delantera, que hace que sean más cómodos.