Laura Matamoros está en la recta final de su embarazo. Y no está siendo una etapa final fácil. La hija de Kiko Matamoros está deseando que nazca su segundo hijo para así dejar a un lado las complicadas consecuencias que está sufriendo. De hecho, hace apenas unas horas compartía con todos sus seguidores que ha sufrido un tirón que le impide moverse con normalidad.

Como es habitual en ella, Laura Matamoros comparte con en sus redes sociales su día a día. Eso implica mostrar todo lo que hace, pero también supone la confesión de sus momentos menos buenos. Ahora ha querido desvelar que ha sufrido un tirón en las lumbares que han hecho que no ande con facilidad.

«Cosas que solo me pasan a mí. No es normal lo que me ha pasado esta mañana echando gasolina en el coche», empieza diciendo Laura desde la calle. Hay que destacar que durante la grabación de sus Stories es perceptible que tiene dificultad a la hora de andar.

Laura Matamoros ha tenido un percance en una gasolinera

Justo cuando estaba saliendo del coche para echar la gasolina, la ‘influencer’ se ha dado un golpe en la cabeza con la puerta. Pero ahí no ha quedado la cosa: «Después me ha dado un tirón en las lumbares que os juro que ahora no puedo andar, voy como una inválida», dice.

El insomnio está siendo parte de la recta final del embarazo

No es el primer problema de salud que ha sufrido en las últimas semanas de embarazo. La influencer, que es muy activa en sus redes sociales, ha querido confesar que estos últimos días no están siendo fáciles debido a que el cansancio se acumula. Además del embarazo, el hecho de no poder descansar correctamente está haciendo que conforme va pasando el día termina completamente agotada. Tal y como ella misma ha desvelado, padece de insomnio.

Laura Matamoros aseguraba hace unas semanasestar ya «reventada no, lo siguiente». Con mucho sentido del humor decía «qué viva el insomnio», y explicaba cómo había sido su última noche: «Llevo desde las 4 de la mañana despierta pero bueno esto es lo que me queda de aquí al final del embarazo. Aunque espero empezar a dormir bien otra vez porque son rachas y lo llevo fatal», declaraba.

Los días comienzan a hacerse pesados para la influencer. Por este motivo, acudir algunos días a sus centros de belleza de confianza está siendo lo mejor. Aprovecha su presencia en estos locales para hacerse masajes relajantes y descarga de piernas debido a que conforme van pasando los días se hace más efectiva la retención de líquidos con motivo del embarazo. Por ello, acude a realizarse este tipo de tratamientos que le ayudan a, en la medida de lo posible, sentirse mejor: «Estaba deseando que llegara este momento. Cada día me siento peor y con más retención. Gracias a estos masajes después me siento súper bien», confesaba.