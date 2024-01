Laura Matamoros (30 años) tiene una relación increíble con su primo, Carlo Costanzia, al que define como su "primo favorito". Como no podía ser de otra manera, ha estado muy pendiente del duro testimonio que ha dado su primo sobre la dura infancia y adolescencia que ha tenido. La 'influencer' no ha podido evitar romperse al hablar de él: "Es la historia de su vida, cómo él la ha vivido", ha empezado diciendo sobre las demoledoras declaraciones que ha dado su primo.

"Nos olvidamos un poco de cómo puede vivir el niño el tema de la separación de sus padres. Esto no quiere decir que ni su madre ni su padre hayan estado, sino que Carlo ha vivido su infancia y su adolescencia de una manera equivocada, tal vez. Lo que hay que ver es su superación en su día a día y también aprender a lo que no hay que hacer para no tener este tipo de problemas. Lo que estoy viendo es que se está sacando una guerra entre el padre y la madre, nada que ver con el relato de Carlo", ha continuado explicando Laura Matamoros.

Laura Matamoros se rompe al recordar el duro relato de su primo Carlo

No ha podido evitar las lágrimas: "Me emociona mucho escucharlo, me duele y hay veces que en una separación los padres egoístamente no miramos bien por los hijos. en este caso Carlo, perdón eh, se ha refugiado en cosas y circunstancias que no debería haber hecho y le han llevado a la vida que ha tenido", reconoce sobre la vida que ha llevado su primo.

Laura Matamoros es una de las 'influencers' más seguidas en Instagram en nuestro país. A pesar de esto, ella nunca ha querido compartir los momentos que pasa junto a su primo. Pero a juzgar por lo que ha ocurrido en el plató de 'Vamos a ver', tienen una relación especial. Tanto que no dudó en tatuarse un tatuaje con una frase que él le dijo hace años: "Es mi primo preferido, uno de los tatuajes que me estoy quitando es una frase que él me dijo en italiano. Tenemos una relación muy estrecha y muy cercana. No es que me sorprendan sus palabras ahora, es que me duele. Soy consciente de lo que ha vivido", ha declarado.

La relación que tienen es "muy estrecha"

Laura ha querido destacar también la figura de Javier Merino en la vida de Carlo Costanzia: "Hay un apoyo muy importante que es Javier, es quien más cargo se hace de él emocionalmente. Él ha tenido dos familias... sus padres rehacen su vida, él vive en Turín con su abuela, porque se va con ella, que es a quien tiene como hogar, como si fuera su segunda o primera madre. Es una mujer mayor, de edad avanzada", explica Laura sobre la decisión de Carlo de irse fuera de España. Y de esa rebeldía de Carlo habla Laura, pero dejando claro que ella también ha tenido lo suyo durante su adolescencia: "Yo he sido una niña muy rebelde. A mí primo lo mandaron fuera de España, pero a mí me mandaron a Londres".

Mar Flores está "destrozada"

La hija de Kiko Matamoros (67 años) no es muy de hablar de su vida familiar, pero ha querido desvelar cómo se encuentra su tía, Mar Flores (54 años): "Yo no he hablado con Mar, pero sí he hablado con mi madre. Sé que mi tía está destrozada. Creo que no es justao la guerra que se quiere hacer entre Mar y Carlo". Aún así, ha querido reconocer que aunque mucho de lo que le ha ocurrido es culpa de él, "todo nos hemos podido sentir engañados y manipulados por personas extrañas. Está cumpliendo con lo que debe", explica Laura sobre los problemas judiciales de su primo. Eso sí, deja claro que siempre ha recibido el apoyo de su familia, que ha estado muy pendiente de Carlo en todo momento.