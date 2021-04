Laura Matamoros ha posteado una frase que cobra mucho sentido en sus redes sociales tras confirmarse su ruptura con Benji Aparicio.

Desde que se confirmara la pasada semana la ruptura de Benji Aparicio y Laura Matamoros ninguno de los dos se había pronunciado en sus redes sociales. Ni una palabra sobre el punto y final de su relación, tampoco de cómo estaban tras un momento tan difícil. Ambos redujeron al mínimo sus publicaciones, de hecho, la influencer dejó de postear durante varios días, lo que hizo saltar todas las alarmas a sus seguidores. Días después la joven ha comenzado a mostrarse activa en el universo 2.0, publicando una frase que es cuanto menos reveladora. «Fiel creyente del todo pasa por algo», dice en una storie.

Está triste y no lo esconde, siendo su refugio su pequeño Mati. En una fotografía publicada durante este fin de semana en la que ambos aparecen abrazados, Laura Matamoros escribe «al que le he dado vida, que me dé vida para siempre», unas palabras a las que rápidamente han reaccionado muchos de sus seguidores. Desde Carla Barber, María Pombo o Paula Echevarría, quienes le mandan emojis de corazón como señal de apoyo. Y es que, según se ha revelado en los últimos días habría sido el chef el que ha tomado la drástica decisión de romper su relación un año y medio después de darse una segunda oportunidad. El fuerte choque de sus personalidades y un deterioro de la convivencia habrían sido los detonantes de su separación, lo que ha dejado desolada a la influencer. De momento, ninguno de los dos ha querido hacer declaraciones a esta revista sobre ello, ya que prefieren vivir el duelo fuera de los focos.

Ahora una de las mayores incógnitas es cómo gestionarán sus negocios. Cabe señalar que el proyecto de ‘Benjis Bar’ es de ambos, tal y como anunció Laura Matamoros en su inauguración, por lo que, de momento, seguirán unidos profesionalmente por ello. A pesar de que estaban viviendo juntos, fue hace algunos días cuando Benji abandonó la casa familiar para emprender caminos por separado. Aunque tras el nacimiento de su único hijo en común rompieron, meses después retomaron de nuevo su historia de amor, una exclusiva que dio SEMANA. Parecían estar muy ilusionados de nuevo y así lo hacían saber a través de sus redes sociales, por lo que ha sido una auténtica sorpresa su ruptura.

Comenzaron en el año 2016, pero tras muchos altibajos su historia ha llegado a su fin. Sin terceras personas, Laura y Benji llevaban varios meses en crisis, lo que ha provocado que el chef tome esta determinación y tomen caminos independientes. Quien todavía no se ha manifestado sobre esta separación ha sido Diego Matamoros, que en su momento habló sin reparo alguno sobre su cuñado en MTMAD. «Yo con Benji me llevo muy bien, hay veces que no le pillo el rollo del todo, porque tenemos sentidos del humor diferentes. Me llevo muy bien en general con él, además, se porta muy bien conmigo. Ya visteis cómo se portó en mi cumpleaños conmigo en ‘Noname’… y sobre todo, cuida muy bien a mi hermana y quiere mucho a mi sobrino, que eso es lo importante. Una persona con valores y que cuida que la gente de su lado siga creciendo», dijo. ¿Seguirá pensando igual?