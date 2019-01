1 El duro revés de Alessandro Lequio

El conde italiano no atraviesa su mejor momento y es que no podría haber comenzado el año con peor pie. Alessandro Lequio acaba de conocer que su hermana Didi sufre una grave enfermedad cuando todavía no ha terminado la lucha de su hijo, Álex Lequio, contra el cáncer. Te explicamos cómo es su situación actual y el complicado revés anímico que ha recibido.

