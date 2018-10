Laura Matamoros, preocupada por el “estilo de vida” de su padre

8 “Siempre me he preocupado por él”, dice

Tras las preguntas de Carlota Corredera, Laura Matamoros se ha sincerado: “Siempre me he preocupado por él y siempre he estado con él. Pero creo que ahora tengo más libertad”, asegura. Y continúa: “Ya sabéis todos por qué me preocupo. Por su estilo de vida o porque me preocupe que no tenga un rutina”

Además asegura que le sorprendió mucho la separación entre su padre y Makoke: “Han habido muchos enfados en los que luego se han quedado en enfados y ya está. Como en cualquier tipo de parejas”.

