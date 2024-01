Laura Matamoros cuenta que su tía Mar Flores está "destrozada"

Laura Matamoros (30 años) ha hecho una excepción. Aunque hace meses decidió alejarse de polémicas y centrarse únicamente en su profesión de influencer, esta vez ha dado un paso al frente. Debido a su colaboración en 'Vamos a ver' se ha sentado en el club social, donde no ha podido evitar romperse ante millones de espectadores. Por primera vez ha hablado sobre su primo, Carlo Costanzia, quien concedió una entrevista en 'De viernes', donde responsabilizaba a su madre de su adicción a las drogas. Una intervención tras la que también se han pronunciado otros como el ex de Mar Flores, el italiano Carlo Costanzia di Costigliole, que lanzaba un demoledor mensaje. Pero, ¿cómo se encuentra Mar tras lo sucedido?

Aunque ha querido darle espacio y todavía no ha tenido una conversación con su tía, ha podido saber que "Mar Flores está destrozada". "No he hablado con ella, pero sé cómo es", ha dicho. Un doloroso momento que ahora sufre toda la familia y que por supuesto traerá consecuencias. A pesar de que la modelo quiere vivir en silencio, sí que se ha confesado con su entorno. A íntimas amigas no ha querido esconderles su disgusto e insiste en que cree que Carlo "se está equivocando otra vez". De hecho, va más allá asegurando que "este no es el camino" correcto, mucho menos si tenemos en cuenta su situación legal.

Según han explicado durante estos días, Carlo y su madre sí habrían hablado sobre la incendiaria entrevista que tantos titulares ha copado. De momento, se han limitado a hacerlo vía Whatsapp, mensajes en los que Carlo Costanzia ha pedido perdón a su madre por el revuelo ocasionado. No por el contenido, sino por el ruido mediático que ha traído consigo sacar a la luz todos los episodios vividos durante su infancia y adolescencia.

Cabe señalar que Laura Matamoros no solo ha mencionado a Mar Flores. Durante su intervención en Telecinco ha cargado duramente contra Makoke, ya que ella fue quien habló con Carlo Costanzia padre sobre su ex. De hecho, fue Makoke (54 años) la que leyó en directo en televisión el mensaje y la amenaza que él mandaba desde Italia. "Si yo sacara todos los documentos, audios y pruebas que tengo de Mar, no podría volver a España", dijo. Un ataque que ha sentado fatal a Laura, tal y como ha dejado caer en la pequeña pantalla. "Calentar la silla está muy bien, si Carlo padre ha elegido a Makoke como portavoz, está muy mal", ha dicho.