Laura Matamoros, en urgencias por culpa de una reacción alérgica

Laura Matamoros ha vivido un martes de lo más intenso. La hija de Kiko Matamoros ha tenido que irse a urgencias después de sufrir una reacción alérgica. Ella ha sido la encargada de contar qué le ha pasado. En su cuerpo han empezado a aparecer unas ronchas preocupantes. Eso le ha llevado a tomar la decisión de irse de inmediato al hospital. Pero no son los únicos síntomas que ha tenido.

"Hola, qué tal? Otra reacción alérgica más. Me ardía todo el cuerpo, la cara hinchada y fatal de ronchas y picores. La última vez fue por el marisco y ahora porque me he tomado un medicamento para el dolor de cabeza que no me ha sentado bien. Esto lo sumamos a mi asma y se complica todo", ha escrito junto a una imagen en la que vemos su brazo lleno de ronchas.

Su brazo ha terminado lleno de ronchas

Pero ahí no se ha quedado la cosa. La 'influencer' lo ha pasado muy mal y ha querido contar todo sobre este desagradable suceso que ha vivido. "Así he entrado en el hospital, mis orejas ardían y me picaban mucho por dentro... Es lo primero que he notado cuando me ha empezado a dar la reacción", dice mostrando su cara, totalmente deformada por culpa de la reacción.

"Nariz, ojos, boca... Gracias a que me he dado cuenta muy rápido y me han atendido muy bien... Llego a tardar más y no os puedo explicar", termina diciendo antes de volver a casa tras ser atendida de urgencias.

La cara se le ha deformado por completo

"Entré en el hospital como un Gusiluz, roja como un tomate, hinchada... me picaba todo. Me hicieron efecto muy rápido todos los medicamentos que me pusieron. Pero me han dejado KO. Acabo de despertarme en casa desde esta mañana. Hoy me lo voy a tomar libre para estar a tope mañana por aquí. Y seguiré viendo qué me ha dado alergia y por qué... Una lucha constante", dice un poco más optimista. En ese momento demostró que tocaba quedarse en casa para reposar y que esa reacción desapareciera.

Ha sido el Nolotil el que le ha hecho sufrir esta reacción. Hace apenas unas horas, Laura se ha dejado ver muy recuperada desde su coche. No ha dudado en salir a la calle, porque ya se encontraba mejor: "Muchas gracias por los mensaje de ánimo. La verdad es que no sabía que tanto gente era alérgica al Nolotil". Es tan evidente su recuperación que la joven no ha dudado en irse a entrenar para retomar su rutina de deporte: "Poniendo buena cara y a darlo todo", ha escrito unos minutos antes de empezar a entrenar. Muchas veces no hay nada como retomar las costumbres de uno para recuperarse del todo. Y eso es lo que piensa ella.

No ha dudado en irse a entrenar este miércoles