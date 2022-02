Laura Matamoros ganó ‘Gran Hermano’ en el año 2016. Se embolsó 100.000 euros gracias a que el 57,9 por ciento de la audiencia la votó, aunque el dinero lo destinó a los estudios de su hermana. «No creo que necesite este dinero, he vivido siempre sin estas cantidades, creo que hay gente que se lo merece más que en este caso es mi hermana Irene. Ella entra a la universidad ahora y yo creo que se merece un buen estudio», dijo. De aquel momento han pasado seis años y, aunque hay mucho más en su cuenta corriente, tiene algo claro: no volvería a ir a un reality. Ella misma lo ha explicado en la Cadena COPE, a donde ha acudido para charlar largo y tendido con Marta Pombo.

«Fue un cambio muy brusco, de no ser conocida, meterme en un reality y salir a los tres meses ganándolo y siendo conocida es impactante, pero me di cuenta de lo agradecida que tienes que estar a las personas que te siguen», comenzó diciendo la influencer. A diferencia de su hermana Anita, ella no se ha quitado el apellido en su perfil de Instagram, pues le ha servido para catapultarla y, además, tiene una excelente relación con su progenitor. Actualmente tiene más de un millón de seguidores, esos fieles que la han convertido en un reclamo para las marcas, tanto que puede presumir de ser una apuesta segura para determinadas firmas.

Aunque respeta y entiende el trabajo de Kiko Matamoros en programas como ‘Sálvame’, lo cierto es que no estaría dispuesta a trabajar en un plató. Ha aprendido a no depender de este tipo de colaboraciones y solo se centra en ser prescriptora de moda: «Mi padre es mi padre, y no reniego de él, pero la televisión y a lo que se dedica es un nicho muy fuerte, o me meto en el ajo o salgo. (…) Entré en la televisión siendo hija de Kiko Matamoros, pero de ahí salí siendo ganadora. (…) Ser una Matamoros es una suerte, pero lo mejor para ganar Gran Hermano es ser tú mismo», añadió.

Pero, ¿le ha costado mucho desvincularse de la televisión?, ¿ha renunciado a mucho dinero por no querer trabajar en la pequeña pantalla? Ella asegura que no. Ni por dinero ni por lo que podría ganar personalmente y es que ella tiene claro a qué quiere dedicarse en su día a día. «Ha sido difícil salir de allí, sí es verdad que ha pasado tiempo, yo creo que he trabajado en desmarcarme de mi trabajo y ser yo, Laura Matamoros. En el momento que salgo de ese mundo, veo qué es lo que quieren ver mis seguidores. (…) No tendría más dinero si trabajara en Telecinco. Le compensa a la gente que trabaja ahí, a mí por ese dinero no. Ofrece programación muy buena, pero es una vida que no quiero llevar», ha continuado.

Ha conseguido tener un perfil muy blanco, trabaja mano a mano con una de las agencias de representación más importantes y quiere seguir en esta línea. No quiere dar demasiadas explicaciones sobre su vida privada y desde sus redes puede controlar, en cierto modo, lo que cuenta, una actitud que han querido mantener otros rostros conocidos.

Aunque participar en ‘Gran Hermano’ no ha sido el único proyecto en el que se ha embarcado. Laura Matamoros también participó en ‘Supervivientes’, donde quedó como segunda finalista en el año 2017 el 20 de julio de ese mismo año y donde además pudimos verla junto a su madre, la cual llevaba muchos años alejada de la televisión. Marian Flores aseguró estar muy orgullosa de su hija y es que logró estar tres meses en la aventura selvática. «Te quiero mucho, hija. ¡Cómo te has superado! ¡Cómo te he echado de menos! ¡Para mí eres una superviviente! ¡Eres mi ganadora!», dijo su madre.

Laura siempre ha sido una mujer de armas tomar y jamás ha escondido su carácter, siendo quizás este también el secreto de su éxito. No maquilla su forma de ser, es sincera y cuida a aquellos que confían en ella cada día en el universo 2.0, ya que las redes sociales son, a día de hoy, su fuente de ingresos. Es imagen de muchas campañas, las marcas cuentan con ella y procura compartir contenido cada día con sus followers, los cuales la han posicionado como una de las influencers más seguidas de nuestro país. Es amiga de muchas de ellas y, además, ahora también conquista a madres, por lo que ha ampliado todavía más su público.