Laura Matamoros desvela el verdadero motivo por el que no fue a la boda de Marta Pombo

Este pasado fin de semana se celebró una de las bodas más esperadas dentro de la pandilla de 'influencers' de nuestro país. Marta Pombo, hermana de María Pombo, se daba el 'sí, quiero' con Luis Zamalloa justo el día que la hija que tienen en común, Matilda, cumplía un año. Una ceremonia civil que celebraron en la Borda del Mentidero en Madrid. Hasta allí no solo se desplazaron familiares y amigos de la pareja, también muchos rostros conocidos de las redes sociales.

Sin embargo, hubo varias sonadas ausencias. Muchas de las 'influencers' reconocidas de nuestro país, con las que Marta Pombo tenía una buena relación, no aparecieron. Esto hizo que los seguidores más fieles de las creadoras de contenido se preguntaran el motivo. Una de ellas fue Laura Matamoros, que no estuvo acompañando a la hermana de María Pombo el día de su boda. Las dudas entre sus seguidores no se han hecho esperar y uno de ellos ha preguntado directamente a la hija de Kiko Matamoros: "¿Por qué no fuiste a la boda de Marta Pombo?".

Laura Matamoros reconoce que no fue invitada a la boda de Marta Pombo

Laura Matamoros ha querido contestar con un vídeo en el que ella explica el motivo: "Si os contase la cantidad de mensajes que tengo de por qué no he ido a la boda de Marta Pombo... La verdad es que lo entiendo. Esto no quita que seamos amigas. Era una boda íntima y muy reducida. Invita a quien le da la gana. Pero para mí no influye en mi amistad con ella. Es que parece que porque no me invite a la boda no soy amiga suya. Lógicamente no es mi íntima. Tampoco pasa nada, ¿no? No hay que sacar de contexto las cosas", ha declarado rotunda.

Y ha dejado muy claro que Marta Pombo no la ha invitado a su boda. Aunque la hemos visto en numerosas ocasiones juntas en diferentes eventos públicos, el hecho de que no le haya invitado a un día tan importante hace ver que no es una de sus amigas más ímtimas. Laura Matamoros ha tratado de justificarla, dejando claro que no son "íntimas" y que el hecho de que no le haya invitado a su boda no va a cambiar nada de la relación que tienen. Con la que sí mantiene una relación más cercana es con su hermana, María Pombo, que sí que la invitó a su boda cuando se casó con Pablo Castellano.

La ausencia de Laura Matamoros ha sido una de las que más ha llamado la atención, ya que sí hemos podido ver a otras reconocidas 'influencers' de nuestro país. Teresa Andrés Gonzalvo se dejó ver junto a su marido, Ignacio Ayllón. También viajó hasta Madrid Marta Lozano, que está esperando su primer hijo junto a Lorenzo Remohi. María García de Jaime, gran amiga de toda la familia Pombo, estuvo acompañada de su marido, Tomás Páramo, que tuvo un gran papel en la ceremonia. Leyó uno de los discursos más emotivos.

Tomás Páramo y María García de Jaime no se perdieron la boda de Marta Pombo