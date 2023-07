Laura Matamoros está viviendo una etapa de cambios. Tal y como publica SEMANA en exclusiva, la 'influencer' y Benji Aparicio han roto de nuevo. La pareja ha vivido varias crisis en sus siete años de relación, aunque siempre han mantenido un trato cordial por el bien de sus dos hijos. A pesar de que pasaron juntos unos días en la costa gaditana a principios del mes de julio, Laura Matamoros ha puesto rumbo a su nuevo destino de vacaciones. Ahora ya sin el chef.

De hecho, el destino elegido ha vuelto a ser Cádiz, desde donde está compartiendo los momentos que está viviendo. Eso sí, no hay rastro de Benji Aparicio. Laura Matamoros está pasando estos días de relax y desconexión al lado de sus dos hijos, su madre, Marian Flores, y su hermano mayor, Diego Matamoros. Ella ha preferido ni confirmar ni desmentir la noticia de la ruptura y ha mostrado normalidad en sus redes sociales, donde es muy activa.

Está refugiándose en el cuidado de sus hijos

Con todo el apoyo de su madre y su hermano

Sus días en el paraíso se van en jugar al tenis y llevar a su hijo mayor, Matías, a clases de surf. Ella misma bromeaba sobre lo bien que se le dan a su hijo los deportes y a ella no: "Tengo un hijo que todo tipo de deporte se le da bien. No como yo", decía junto a un vídeo en el que vemos a su hijo mayor haciendo surf con mucha soltura.

Y las tardes se basan en jugar en el salón de la casa que han alquilado a juegos de mesa. En un vídeo que ha compartido ella misma vemos a Laura Matamoros explicar a su hijo mayor cómo se juega sin hacer trampas. Vemos a una Laura muy bronceada y centrada en el cuidado de sus hijos. A pesar de que vive un momento complicado en el terreno personal, ella prefiere mostrar naturalidad por el bien de sus pequeños.

Eso sí, ha tenido momentos en los que ha estado desbordada

Eso sí, no ha podido evitar reconocer que ha pasado un día complicado. Ha sido en ese momento de confesión cuando ha revelado con quién se encuentra de vacaciones: "No sabéis ahora mismo lo que me apetece una cerveza después de subir del caos de la playa, los dos niños revolucionados perdidos, tengo hambre, me quiero duchar, tengo frío, venga mamá que nos vamos corriendo al cine de verano, bla, bla, bla... ósea... me tomaría una cerveza...", ha declarado. Ahora queda esperar si la pareja dará el paso de confirmar la ruptura o si preferirán mantener todo en un segundo plano.