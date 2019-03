View this post on Instagram

Bueno, pues ha llegado el día en el que sumo años🍾 y debo decir que cada año que pasa es mejor que el anterior… eso de cumplir años no está tan mal 😝 GRACIAS a las perdonas que me hacen feliz 💕y complementan mi vida. Y GRACIAS A @dilequesi_wp por ayudarme a que mi cumple fuera de diez 🍾 a @cristinaoriachef por el catering tan maravilloso que tiene 😍♥️ @almy_makeup por pintarnos tan bien 🚀✨ y a @qualitecocktail 🕺🏾 @loscaprichosdegoya ♥️