'Desnudos por la vida', el nuevo programa de Telecinco, pretende concienciar a la sociedad sobre la importancia de la prevención del cáncer. Para ello, 12 famosos se han desnudado y han dejado atrás sus complejos, algo que ha sacado la vena más sensible de Laura Matamoros, una de las participantes del programa. La 'influencer' no solo se ha desnudado por fuera, también ha sacado todo lo que llevaba dentro para confesar un trauma que arrastra desde su infancia: Su mayor complejo físico. "Tengo un cuerpo muy grande y recibo muchas críticas porque tengo cuerpo de hombre... es verdad, entonces siempre intento taparme. Me lo han dicho tantas veces que al final digo 'pues sí", se sincera.

"Mírala que parece un chico", ha contado Laura Matamoros

"Desde pequeña en mi clase era la más alta, la más grande... y decían 'Mírala que parece un chico", contaba Laura, lo que le ha provocado un "trauma, traumazo". Unas duras palabras que a sus compañeras (y a nosotras) les ha costado digerir. Samanta Villar se emocionaba al escucharla: "Me ha emocionado mucho porque la veo tan bonita y que ella no se vea a sí misma así, me ha dado mucha pena". "Siempre intento taparme", confesaba la hija de Kiko Matamoros. Sin embargo, pese a los nervios que le producía mostrarse de esta manera ante las cámaras, Laura no ha dudado en poner todo su esfuerzo y desnudarse, dejando atrás los complejos y aceptando su cuerpo. "Bravo por ser así, eres maravillosa", le decía la coreógrafa Sonia Dorado ante sus palabras, acompañadas de un fuerte aplauso de sus compañeras, entre las que se encontraban Soraya, Anabel Pantoja, Samanta Villar, Marisa Jara y Jenny Llada.

Este programa, además de su finalidad principal, está ayudando a los participantes a sacar lo que llevan dentro y dar puerta a las críticas y los complejos. “El desnudo es lo más natural que hay, pero da vergüenza. El programa nos ha dejado huella para que disfrutemos del desnudo y aceptemos nuestro cuerpo. Si no te quieres tú es difícil que otro lo pueda hacer”, reflexionaba Nicolás Coronado, otro de los famosos que se lo han quitado todo por una buena causa.

La joven, que está disfrutando del puente en París, ha corrido para llegar a su hotel a tiempo para disfrutar de la emisión de este miércoles de 'Desnudos por la vida'. Pese a los duros recuerdos que ha revivido Laura Matamoros, ha conseguido dejar todo atrás y disfrutar del programa junto a sus compañeras. Después del programa no ha dudado en confesar, a través de sus redes sociales, su emoción por todo lo vivido y los mensajes de cariño no han tardado en llegarle: "Tienes el cuerpo perfecto, quítate esas tonterías del pensamiento porque puedes hacer lo que quieras", le escribe una seguidora en su perfil social de X.