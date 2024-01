Laura Matamoros ataca con dureza a Makoke por hablar del relato de su primo, Carlo

Laura Matamoros (30 años) ha querido pronunciarse acerca del duro relato de Carlo Costanzia sobre su complicada infancia y adolescencia. La joven no ha podido ocultar sus lágrimas al escuchar las palabras de su "primo favorito", con el que tiene una relación muy estrecha. Ha opinado de todo, e incluso de Makoke, que no dudó en opinar sobre la entrevista del hijo de Mar Flores (54 años).

La hija de Kiko Matamoros (67 años), que no quiere decir el nombre de Makoke, habla de ella como "la madre de mi hermana": "Yo hasta día de hoy he intentado tener una relación cordial con ella porque toca, por ser la madre de mi hermana, no por nada más. Pero creo que es un poco feo hablar de temas ajenos cuando hay mucho que mirar en uno mismo", empieza diciendo Laura Matamoros.

Laura Matamoros carga contra Makoke: "Calentar la silla está muy bien, pero no conoce a mi primo"

Y deja entrever que puede ser que Makoke (54 años) no recibiera el mensaje por parte de Carlo Costanzia padre, sino de otra persona: "No sé si realmente la madre de mi hermana se ha puesto gafas para ver si era Carlo Costanzia padre quien le escribía u otra persona. Calentar la silla está muy bien y estar ahí está fenomenal para seguir aportando información que creo que son banales totalmente", continúa diciendo al respecto.

Y va más allá. Laura Matamoros cree que no es buena elección que el padre de su primo haya elegido a Makoke como portavoz: "Si es Carlo padre quien elige a la madre de mi hermana como representante suya, creo que está muy mal elegido. Carlo hijo y Carlo padre a Makoke la han visto como una vez en la vida", dice al respecto. Ni los conoce y tampoco Kiko Matamoros le ha hablado a Makoke de ellos: "Makoke no conoce a mi primo, dicho por mí, por mi padre, y dicho por muchas personas, y dicho por muchas personas que han estado en mi vida mucho tiempo. Mi padre no le ha contado prácticamente nada a esta mujer para que pudiese hablar. Entonces, vamos a ponernos bien las gafas y vamos a ver de quién es ese mensaje", termina diciendo rotunda y molesta.

A la 'influencer' le impacta que el padre de su primo haya elegido a Makoke como portavoz

Laura Matamoros está sufriendo mucho por el testimonio de su primo, con el que está muy unido desde siempre. De hecho, reconoce que tanto ella como toda su familia lo están apoyando al máximo. Tanto es así que sufre en sus propias carnes todo lo que ha vivido Carlo Costanzia. "Me emociona mucho escucharlo, me duele y hay veces que en una separación los padres egoístamente no miramos bien por los hijos. en este caso Carlo, perdón eh, se ha refugiado en cosas y circunstancias que no debería haber hecho y le han llevado a la vida que ha tenido", ha dicho Laura Matamoros entre pausas y lágrimas. De la que habla también es de su tía, Mar Flores (54 años). Son días complicados también para ella, de la que dice que "está destrozada".