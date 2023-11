Laura Matamoros acaba en urgencias: "Me duele que no os podéis imaginar"

Laura Matamoros está pasando por una de las etapas más dulces de su vida, tanto a nivel personal como profesional. Hace unos días, la hija de Kiko Matamoros desvelaba sin querer que estaba soltera y centrada en seguir con su vida. Horas después de haber visto cómo se anunciaba que formará parte de 'Desnudos por la vida', el nuevo programa de Telecinco, la influencer ha tenido que acudir a urgencias a causa de una dolencia.

Horas después de ver a Jesús Vázquez anunciar el nuevo programa de Mediaset, Laura Matamoros informaba a sus seguidores que había puesto rumbo a urgencias debido a un fuerte dolor de garganta. "Me duele que no os podéis imaginar... y mañana me voy", comentaba ella misma desde las puertas del centro hospitalario. Después, actualizaba con un nuevo parte sobre su estado de salud: "Para mi garganta me han tenido que recetar antibiótico y me ha dejado KO. Espero estar bien para mañana poder irme bien".

Esta dolencia llega a pocas horas de que Laura Matamoros viaje hasta Zanzíbar, en la costa de África Oriental. Estará unos días alejada del foco mediático y disfrutando de su destino. Eso sí, le ha costado hacer la maleta y ha tenido que hacer una selección de ropa para llevarse. Ella misma lo contaba a través de sus redes sociales y desvelaba que iba a aprovechar para ponerse aquella ropa de verano que no se ha puesto.

Laura Matamoros confirma su ruptura con Benji Aparicio

Laura Matamoros acudía a 'Vamos a ver' para hacer su sección y Joaquín Prat ponía en valor la versatilidad de la influencer. “¡Madre mía, cuántas cosas hace esta mujer! Golf, boxeo, clases de cocina…”, señalaba el presentador. Por su parte, Laura ha respondido con cierto toque de humor: “Hago de todo, soy una chica súper completa, ahora me falta novio”, ha bromeado; a lo que el maestro de ceremonias se ha preguntado si está el casting de pretendientes abierto y que estén dispuestos a conocer la faceta más personal de la creadora de contenido. “Ni uno”, confesaba ella. Para poner punto final a esta conversación, el conductor del programa de Telecinco incidía en que quizá los hombres “salen corriendo”, mientras que la hija de Kiko Matamoros únicamente se ha reído ante el comentario.