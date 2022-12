Laura Londoño está muy ilusionada. Acaba de presentar una nueva firma de cosmética en España. Se trata de una marca en la que quiere reivindicar la parte más poderosa de la mujer. La actriz ha ganado fama mundial gracias a la serie ‘Café con aroma de mujer’, donde interpreta a Gaviota, y en la que comparte protagonismo con William Levy. Aprovechando el tirón de su popularidad ha lanzado una marca de cosmética, perfumes y lencería que saldrá a la venta en grandes superficies. «Es un proyecto muy lindo, lo siento como un hijo más. Es una marca muy especial para mí, para todas las mujeres. Y las mujeres necesitamos atrevernos», arranca diciendo. «Yo crecí oyendo cosas como que las mujeres si somos bonitas, somos brutas. Siempre se nos ha pedido que renunciemos a partes de nosotras, que nos diseccionemos y nos ‘achiquitemos’ para encajar en lo que nos dicen que debemos ser».

Vídeo: Europa Press

«Creo que la mujer y la feminidad es mucho más que eso», continúa diciendo la actriz en su visita a Madrid. «Esa parte caótica y cambiante es absolutamente femenino. Esa parte feroz, instintiva, animal y feroz es eso. Es ahí donde nace nuestro mayor poder y eso es lo que pedían que escondiéramos. Tenemos que permitirnos abrazar todo esa grandeza porque en esa parte instintiva y caótica sale nuestro mayor poder. De hecho siento que en ese lugar está nuestra fuerza».

«En la parte instintiva y animal es donde nace nuestro mayor poder»

«En esa parte feroz, instintiva, animal es donde nace nuestro mayor poder y eso es lo que pedían que escondiéramos», prosigue. La colombiana, que es madre de dos hija, Micaela y Alegra, está feliz en nuestro país, donde la serie «café con aroma a mujer» ha cosechado grandes éxitos: «Yo siempre que estoy acá estoy feliz y ahora más con este acogimiento, solo siento gratitud. Sigo recogiendo frutos de ‘Café…’, que son merecidos de todo el equipo. Siento que alguna manera es un proyecto que sigue como en proceso».

A sus 34 años, Laura Londoño atraviesa un momento de mucha felicidad, tanto a nivel profesional como personal. Su faceta como madre le reporta grandes satisfacciones, tal y como ella misma cuenta: «La maternidad está llena de cosas que son imposibles pero te sale una fuerza animal. Solo las mujeres que somos mamás la tenemos todas». Adora a sus hijas y le cuesta separarse ellas, por eso no duda en llevárselas a los sets de rodaje con ella: «Es lo que toca. Eso es lo lindo y es duro. Ahí es donde te digo que lo he logrado a punta de cosas que no son la cabeza planeando. Eso viene de otro lugar. Y cuando conectas con ese lugar suceden las cosas».

«Nosotras podemos con más cosas a la vez», dice Laura Londoño

Por suerte, cuenta con el apoyo del padre de sus hijas: «Amamos a los hombres, no peleo contra ellos. Solo quiero que todas entendamos que tenemos eso dentro. Necesitamos los hombres y nos ayudan a construir lo que somos… Los hombres a veces se escabullen porque no tienen esa fortaleza que tenemos nosotras, pero son maravillosos. Hombres y mujeres somos distintos, nosotras podemos con más cosas a la vez».

Estos días en la capital están siendo un regalo para Laura Londoño, que adora nuestro país. «Estoy feliz acá. Me quedo hasta el 18 acá y luego me voy a Colombia», dice. A su regreso le esperan nuevos proyectos profesionales, entre ellos, el estreno de una serie que acaba de grabar en su país natal, Colombia.