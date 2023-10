¡Laura Casabela está de celebración! La que fuera concursante de ‘La Isla de las Tentaciones’ ha dado a luz a su segunda hija, fruto de su relación con Cristian Llorca. Fue a comienzos de este mismo año cuando la influencer admitió estar de nuevo enamorada tras su paso por República Dominicana. Sin embargo, lo que sus seguidores no habían podido llegar a imaginar es que, tan solo cuatro meses después, la incipiente pareja se sumergiría de lleno en la aventura que supone la paternidad. Ahora, ambos han dado la buena nueva del nacimiento de su bebé con la mayor de las alegrías y visiblemente orgullosos de su decisión.

La propia Laura hacía uso de sus redes sociales para compartir con sus casi 300 mil seguidores de Instagram esta deseada noticia: “Sienna ha nacido esta tarde, ha sido perfecto. Aún estamos asimilando todo esto y disfrutando este momento. ESTAMOS ENAMORADOS. Mil gracias a todos por vuestros mensajes”, escribía en la noche del pasado domingo, 8 de octubre.

Sin embargo, no ha sido hasta este mismo lunes cuando la creadora de contenido ha hecho público un carrusel de imágenes de los momentos posteriores a la llegada al mundo de su hija. Unas instantáneas en las que aparece tanto la pequeña como su compañero de vida junto a ella: “Bienvenida a nuestra vida Sienna. Nació ayer 8/10/2023 a las 16:57 con 3,240 kg. No podemos estar más felices de tenerla con nosotros por fin… Siento la desconexión y no contaros nada pero solo queremos disfrutar el momento”, ha comenzado explicando, visiblemente emocionada por la noticia y por la nueva etapa que ha iniciado en su vida.

Laura Casabela: una segunda maternidad con contratiempos

Cabe destacar que no es la primera vez que Casabela vive la maternidad en primera persona. Hace ocho años, la alicantina afrontaba su primer embarazo. Desde ese momento, su hijo Adam se convirtió en uno de los pilares fundamentales de su vida y por el que ahora ha querido embarcarse de nuevo en una andadura vital de lo más especial, aunque no ha sido en absoluto sencillo.

Pese a que los primeros meses de embarazo de la joven fueron bastante tranquilos, la exconcursante de ‘La Isla de las Tentaciones’ se vio obligada a acudir al hospital unas semanas antes de dar a luz a consecuencia de un contagio por covid. Las fiebres altas y la posibilidad de que su malestar pudiera afectar a su bebé hicieron que los profesionales médicos creyeran oportuno su ingreso temporal, aunque finalmente fue un episodio que quedó en un mero susto.

A esto se suma que la que fuera novia de Mario González optó por permanecer ausente del universo 2.0 por lo que ella ha bautizado como el síndrome del niño. Se trata de una actitud por la que Laura se mantuvo especialmente focalizada en que todo estuviera perfecto de cara al parto.