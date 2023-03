Laura Fa cuenta cómo está Anabel Pantoja tras la ruptura con Yulen Pereira

La noticia de la ruptura entre Anabel Pantoja y Yulen Pereira ha conmocionado al entorno de la sevillana. Muchos no se esperaban el desenlace de una historia de amor que empezó hace ocho meses y que ha terminado de la noche a la mañana. Y es que, según se ha podido saber, el esgrimista llevaba semanas queriendo terminar con la sobrina de Isabel Pantoja. Al regreso de esta de Puerto Rico, donde finalizó la gira americana de su tía, Yulen le confesó que ya no estaba enamorado y que lo mejor parta ambos era que tomaran rumbos distintos. Sobre este asunto se ha pronunciado Laura Fa, excompañera de Anabel en 'Sálvame'. "Yo no me lo esperaba y creo que Anabel no se lo esperaba", ha empezado diciendo en un acto en Barcelona.

"Una parte de lo que Yulen le gustó de Anabel es este momento fama", dice Laura Fa

Vídeo: Europa Press

"Ella está viviendo su dolor y yo como amiga y compañera espero que pase pronto esta mala época y vuelva a encontrar el amor, ella es de enamorarse". Sobre si Yulen podría haber utilizado a Anabel para conseguir fama, dice rotunda: "Una parte de lo que a Yulen le gustó de Anabel es este momento fama. Ella formaba parte de esa magia y esa vida que le daba Anabel. Una vez rota esa magia y que él se ha convertido en personaje se ha roto algo".

"No sé si la ha utilizado, pero una parte de lo que Yulen le gustó de Anabel es este momento fama, este momento vida que le daba Anabel, este personaje, una vez rota esa magia porque él se ha convertido también en personaje, es algo que le ha hecho perder puntos", continúa la catalana. Tras la bajada de azúcar de Belén Esteban, la periodista explica que se encuentra bien: "Hablé con ella por la noche, he vuelto a hablar hoy, fue un pequeño susto, ella tiene sus subidas y bajadas, fue un susto, a ella le afecta todo mucho anímicamente. Ella está bien".

Melania Puntas, la nueva amiga de Yulen Pereira, hace sus primeras declaraciones sobre su relación con el esgrimista

Desde que conocimos que Anabel y Yulen ya no son pareja, ninguno de los protagonistas de esta historia ha hablado de manera clara sobre los motivos que han provocado la ruptura. El deportista se ha quejado de las supuestas invenciones que se han dicho sobre él. La andaluza, por su parte, se ha limitado a compartir fotos y vídeos en las redes sociales.

Quien sí ha hablado alto y claro sobre el vínculo que tiene con Yulen Pereira es la modelo Melania Puntas, a la que se ha relacionado sentimentalmente con el campeón de esgrima. "Quiero dejar bien claro que: Yo no voy a hablar a través de ningún medio que no sea este. Esta va a ser la primera vez que me voy a pronunciar al respecto del tema, que me habéis adjudicado. Yo nunca he tenido nada que ver con la separación de esta pareja, jamás he tenido NADA con Yulen Pereira. Aclarado esto, pido respeto para mi entorno, para mí y que por favor se me desvincule de este tema", ha escrito en su perfil de Instagram.

Hace unas horas, Melania Puntas, compartía en su perfil de Instagram una frase en inglés en la que hacía referencia a "un descanso de alguien te hará darte cuenta de cuánto lo extrañas/amas, o cuánta paz tienes sin él". De este modo dejaba ver el momento sentimental que está viviendo, aunque niega de manera rotunda que esté relacionada con Yulen Pereira.