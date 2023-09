Laura Escanes y su reacción al anillo de 7.000 euros que Risto regala a Natalia Almarcha

Laura Escanes ha reaccionado ante la reciente reconciliación de su ex, Risto Mejide, con Natalia Almarcha, una pareja que ha vuelto a reconciliarse después de haber roto el pasado mes de julio. La influencer, quien comparte una hija con Risto, ha manifestado no estar completamente al tanto de la situación sentimental de su expareja, pero dejó clara su alegría al enterarse del regalo que Risto ha hecho a su novia: un lujoso anillo valorado en 7.000 euros. "Hombre, y tanto, por supuesto... Todo fenomenal", afirmó Laura, quien también confesó poseer joyas tan valiosas como la que Risto acaba de regalar.

Álvaro y Roma, sus grandes amores

La ex de Risto se encontraba en la presentación del nuevo disco de su actual pareja, Álvaro de Luna, a quien ha respaldado con mucho cariño. "Pues yo estoy feliz y con ganas de celebrar sus éxitos, que le ha puesto muchísimo cariño, creo que os va a encantar", comentó emocionada, y no dudó en darle una nota de 10 al trabajo de Álvaro. Además, dejó claro que ella no interfiere en su proceso creativo, ya que eso es algo que corresponde únicamente al artista.

Este evento no solo fue significativo por la música, sino porque Laura asistió acompañada de su hija Roma, quien ya ha tenido la oportunidad de ver a Álvaro actuar en otras ocasiones. Según Laura Escanes, Roma es una gran fan del novio de su madre. "Le gusta muchísimo, la pide en el coche: 'venga, vamos a poner canciones de Álvaro', y se las canta a su manera". La buena relación entre Álvaro y Roma es algo que Laura destaca con especial cariño, mencionando lo mucho que se quieren.

Treinta veces al mes

La conversación también derivó en temas más personales, donde Laura mostró su simpatía y humor ante preguntas sobre su vida íntima, especialmente después de las reveladoras declaraciones de Álvaro en el programa 'La Resistencia', donde reveló la cantidad de relaciones sexuales tiene con Laura. “Treinta por ejemplo, en los últimos 30 días. A veces hay días que no, y otras veces hay desayuno, merienda, almuerzo…”, afirmó Álvaro de Luna para sorpresa del entrevistador y del público. Al respecto, la influencer ha respondido con una sonrisa: "Está muy bien, no me quejo", pero dejó claro que, en ocasiones, se arrepiente de compartir ciertos detalles.

Es obvio el amor que Laura siente por Álvaro, pero hay uno que lo supera y no es otro que el de su hija Roma. "En una semana hará 4 años que conocí al amor de mi vida y me pongo sensible", dijo a la hora de compartir un video. No pudo evitar las lágrimas en el momento que lo compartió con sus seguidores de las redes sociales.

1 de 5 Laura se emociona al recordar esta foto de hace cuatro años. Estaba embarazada de Roma. 2 de 5 Laura y Álvaro empezaron su relación en julio de 2022. 3 de 5 La relación de Laura y Risto duró siete años. 4 de 5 El colgante que Laura lleva en honor de su hija Roma. 5 de 5 Laura Escanes tiene casi dos millones de seguidores en sus redes sociales.