Laura Escanes y su nuevo tatuaje por Álvaro de Luna

El pasado septiembre, Laura Escanes y Risto Mejide sorprendían anunciando su separación. La 'influencer' ha pasado página y seis meses después mantiene un ilusionante romance con el cantante Álvaro de Luna. Hace pocos días pedía consejo a sus seguidores para quitarse un tatuaje que se hizo en honor a su ex. Ahora, ha querido plasmar una fecha significativa en su antebrazo derecho.

La catalana continúa consolidando esta nueva historia de amor que sigue viento en popa. Esta vez ha querido grabar a fuego un pequeño corazón. En su interior figura el número dos, un dígito importante para ambos que han compartido en distintas ocasiones y que está vinculado a su relación. Por el momento desconocemos el significado exacto. Un nuevo tattoo que se ha hecho en un día muy especial, con motivo de su 27 cumpleaños. Laura Escanes ha hecho partícipes a sus seguidores de la jornada que ha estado repleta de buenos momentos. Fiesta con amigos, una deliciosa tarta de cumpleaños y uno de los instantes más importantes lo protagonizó junto a su chico, cantando a dúo. "Corazón llenito ❤️ y un año más", añadía feliz en Instagram.

La decisión de Laura Escanes de borrar sus tatuajes

Después de siete años de relación y una hija en común, Laura Escanes ha emprendido una nueva vida lejos de Risto Mejide. La joven tiene al menos tres tatuajes en honor al presentador en su cuerpo, unos detalles que desea eliminar definitivamente. "Ya que estamos gente de Madrid. ¿Recomendaciones de sitios para quitar tatuajes? ¿Y vuestra experiencia? Me da un poco de miedo que quede marca y quede peor", preguntaba recientemente. Uno de los más sonados es la firma de Risto que se hizo en el trasero en el año 2016. Un detalle discreto que solo se podía observar cuando posaba en bikini, pero que deseaba eliminar, según confesó ella misma.

No es el único tatuaje que posee Laura Escanes vinculado a Risto Mejide. También tiene en uno de sus brazos la palabra 'Mía'. Un nuevo gesto de amor que quiso grabarse en tributo al título de un artículo que el publicista escribió dedicado a ella. "Mía. Sólo mía. Miísima. Más mía no puedes ser. Y no porque yo te lo diga, sino porque así lo has decidido tú. Mía. Sólo mía. Miísima. Esa mía tan tuya de la que me he enamorado. Esa tuya tan nuestra que ahora siento sólo mía. Pero no es un mía de tenerte aquí atada conmigo. Es un mía que nada tiene que ver con la posesión. Porque contigo he aprendido que con la puerta abierta nadie se va, porque contigo ya no soy lugar, sino destino, porque mi máxima aspiración es convertirme en tu hogar, ese sitio al que siempre quieras volver".

El otro tatuaje en honor a Risto Mejide son unas coordenadas grabadas en su antebrazo. Se trata de una ubicación de Mallorca que recuerda un verano inolvidable. "Nuestro punto en el mapa. Nuestro verano. Para siempre bajo mi piel", señalaba cuando se lo hizo.