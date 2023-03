Laura Escanes y su desnudo integral luciendo cuerpazo

Laura Escanes está deseando que llegue el verano. La catalana ha compartido una fotografía en una paradisíaca playa, de hecho, todo apunta a que la imagen es un recuerdo de su viaje a Maldivas. Un periplo que hizo con Álvaro de Luna y del que ambos volvieron todavía más enamorados. Sobre una hamaca y sin ninguna prenda de ropa, la influencer posa, tal y como vino al mundo. Eso sí, con una posición estratégica y evitando que sus followers vean más de la cuenta. Este desnudo sin límite ha impactado y junto a él a incluido una frase que dice: "Solo pienso en...", una frase que ha dejado sin acabar y que ha provocado varias teorías.

No es ni mucho menos la primera imagen que Laura Escanes rescata de su viaje a Maldivas. Es habitual que se remonte a esta escapada, lo que deja ver los recuerdos únicos que tanto ella como Álvaro de Luna tienen de su viaje. Si bien su relación se filtró poco después de su ruptura con Risto Mejide, su actitud deja ver que va sobre ruedas. Lo demuestra que esta semana Laura Escanes haya revelado que su hija es la fan número uno del cantante, tanto es así que ya va a sus conciertos. Esto demuestra que ha habido presentación oficial y que, lejos de maquillar situaciones, ella lo que busca es dar naturalidad a su vida. Ha rehecho su vida y no puede estar más enamorada de este artista que ha revolucionado su vida.

Aunque la primavera acaba de llegar, Laura ya está pensando en el verano, en las altas temperaturas y en la playa que tanto echa de menos, algo en común con la mayoría de los mortales. Una de sus fotografías más naturales ha visto la luz y en ella demuestra el relax que siente, pues transmite una paz que pocas veces hemos visto en su rostro. De este modo, consigue olvidar sus días más grises y anclarse tan solo en lo bonito que tiene por delante, que es mucho y por lo que se siente tan agradecida.

No es la primera vez que Laura demuestra su atrevimiento en su cuenta de Instagram. Mucho menos la que publica un desnudo. Si echamos la vista atrás nos detenemos en el año 2018 cuando todavía estaba con Risto Mejide cuando posteó otro desnudo al completo durante un viaje con él. La fotografía era un reflejo de un cristal y, aunque no dejaba ver nada de su parte delantera, la trasera no dejaba lugar a dudas.

A comienzos de esta semana Laura Escanes acaparaba todas las miradas por la reacción de una de sus mejores amigas. Otra influencer que tiene un estrecho vínculo con Laura daba su opinión sobre tu matrimonio con Risto, una ruptura que ella decía que estaba deseando que llegara. "Gracias a dios ha llegado el día en el que Laura se separara", dijo Sindy Takanashi, quien no aprobaba la gran diferencia de edad que existía entre el presentador y ella.