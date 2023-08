Laura Escanes y el colgante que le ha regalado su hija Roma (con guiño a Álvaro de Luna)

Laura Escanes siente auténtica devoción por su hija Roma. Tras su separación de Risto Mejide no le ha quedado más remedio que dividirse las vacaciones, lo que le obliga a estar lejos de ella, al menos durante unos días. Precisamente esto lo que le ha hecho sentir más ilusión por el regalo de su pequeña. La joven desde ahora lleva colgado de su cuello un colgante de oro con dos caras y a cada cual más especial. Si bien en una de ellas se puede leer el nombre de su peña -Roma- escrito por ella misma cuando aprendió a escribir, por el otro reverso figura toda una declaración de amor: 'Te quiero hasta la luna". Casualidad o no, esto coincide con el apellido de su novio, Álvaro de Luna, con el que por cierto su hija también tiene una relación mágica.

El colgante de Laura Escanes, cargado de significado

Laura Escanes no puede estar más feliz con ello y es que para ella también era muy importante la conexión que se creara entre ellos. Su deseo se hizo realidad y Álvaro de Luna y su hija han creado un vínculo inquebrantable del que la influencer no puede estar más orgullosa. Así lo ha revelado ella misma en alguna ocasión: "No sabéis lo que llena el corazón que esa persona cuide y quiera tanto a la persona que más quiero del mundo". Estas palabras sirvieron para ver que el artista había hecho grandes migas con la hija de su pareja, una niña que para Laura Escanes es su persona favorita.

La prescriptora de moda ahora no solo lleva a su hija en su colgante, también en sus tatuajes. Recordemos por ejemplo que Laura se tatuó la inicial de su hija en uno de sus dedos, al igual que también lo hizo con la del hijo de Risto, Julio, con el que Laura se lleva a las mil maravillas. No es el único dibujo que lleva grabado en su piel en honor a su hija y es que Laura Escanes también luce la silueta de ella y su hija cuando su bebé nació y solo tenía unos meses de vida, un tatuaje que lleva en su antebrazo y que no puede hacerle más ilusión.

Orgullosa y feliz del regalo que ahora lleva en su cuello, Laura grita ante el mundo la nueva joya que ha incluido como accesorio y que no piensa quitarse.