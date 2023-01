Laura Escanes y Álvaro de Luna juegan al despiste a su regreso de Maldivas

Laura Escanes y Álvaro de Luna prefieren no aparecer juntos en su vuelta a Madrid ante la prensa que les esperaba en el Aeropuerto en su vuelta de unas paradisíacas vacaciones juntos

Las vacaciones se han terminado para Laura Escanes y Álvaro de Luna, que han regresado de pasar unos idílicos días en Maldivas esquivando a la prensa y sus preguntas, una vez más. La pareja, que ha disfrutado de unos días de relax y desconexión en un hotel de lujo de 942 euros la noche, ha jugado al despiste evitando aparecer juntos ante las cámaras. Ambos, de hecho, decidieron abandonar el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid Barajas por separado.

Vídeo: Europa Press

La pareja no quiere todavía posar juntos ante los reporteros gráficos y sonríen ante la posibilidad cuando los reporteros allí presentes bromean con ella. Derrochando miradas cómplices, y a diferencia de las publicaciones que ambos realizan a través de las distintas redes sociales, prefieren salvaguardar la tan deseada fotografía llegando separados y marchándose de igual forma.

Ninguno de los dos sucumbe ante las preguntas y, mientras que Escanes agradece a las cámaras su presencia, Álvaro de Luna evita mirar a cámara. La influencer, que se mantuvo así hasta la despedida en la que ambos se marchan por separados, solo se puso algo más seria cuando tuvo que escuchar la pregunta sobre las últimas declaraciones de Risto Mejide, su expareja, en "Viajando con Chester" donde confesó la nula relación existente con su familia y la próxima solución que quería para que la hija de ambos, Roma, pudiera disfrutar de su compañía.

Las perfectas vacaciones en Maldivas que afianzan su relación

La pareja, con su regreso a España, ha puesto punto y final a sus vacaciones de ensueño en Maldivas, donde han disfrutado en un exclusivo resort, Fushifaru Maldives, de un tiempo juntos. Allí, en una villa sobre el mar cuya estancia rondaría los 942 euros la noche, y a diferencia de su llegada al aeropuerto, sí se han mostrado más cariñosos mientras seguro han podido disfrutar de la terraza privada, con piscina incluida, con la que contaba el resort que mostraron, además de tumbonas en un amplio y exclusivo solárium.

Sus perfiles en redes sociales han sido el fiel reflejo de todas las actividades que ambos han realizado en estas tierras paradisíacas. Así han podido disfrutar, entre otros grandes momentos, de bucear descubriendo ruinas de barcos hundidos en la profundidades o nadar entre exóticos tiburones y tortugas hasta pasear en grandes atardeceres en las playas cristalinas que ambos visitaban.

Derrochando amor, prefieren seguir siendo cercanos a través del universo digital y en sus salidas a conciertos y diferentes eventos y se han fotografiado, sin reparos, muy acaramelados y cogidos de la mano en una de las playas con aguas cristalinas que seguro pudieron visitar.

Los frentes abiertos de Laura Escanes a su vuelta

Aunque la influencer no ha querido hacer ninguna declaración, ha tenido que afrontar la pregunta sobre la relación que mantendría su ex pareja Risto Mejide y la familia paterna. El publicista fue quien confesó ante Máximo Huerta en Cuatro no tener relación alguna con su madre desde hace 4 años y cómo le afectaba esto en su día a día.

Sin dejar claras las razones que motivaron esta decisión confesó cómo había vivido su infancia junto a su "complicado" padre: "A veces venía como venía...me sentaba en la cocina con mi madre porque sabía que no estaba bien". Una situación que, por otra parte, querría solucionar pronto para que esta forme parte de su hija ya que, como comentaba, "aunque haya tenido diferencias con mi madre, mi hija no tiene la culpa: tiene una abuela".