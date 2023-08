Laura Escanes vuelve a las redes para solventar una nueva polémica

Hay una moda extendida entre los famosos que pasa por dejar las redes sociales un tiempo para desconectar. Muchos la ponen en práctica, pero pocos lo cumplen. Es el caso de Laura Escanes, que hace unos días declaraba que iba a desaparecer de las redes para desintoxicarse, pero lo cierto es que ha seguido tan conectada con el mundo virtual que ha vuelto para hacer una advertencia a sus seguidores.

Son muchos los famosos que ven su imagen en campañas publicitarias ilegales. Esto le ha ocurrido a Laura Escanes y ha sido el principal motivo que le ha traído de nuevo a Instagram. Con una foto suya desde el coche, la 'influencer' ha querido aclarar que ella no ha hecho ciertas campañas. Y lo ha hecho con un escrito rotundo.

"Hello. Vuelvo porque no paro de recibir mensajes de que hay una supuesta publicidad que utilizan mi imagen para estafar con una app o algo así. Si no es algo que yo no publico en mi cuenta, no hagáis caso, por favor. Me parece muy ruin que quieran estafaros utilizando la imagen de alguien conocido. Yo por mi lado tomaré las medidas necesarias para que se eliminen esas informaciones y no utilicen mi imagen para ello. Gracias", ha escrito con el fin de aclarar la polémica.

La joven va a tomar acciones legales

Desde que anunciara que se iba a retirar de las redes sociales, Laura Escanes es la segunda vez que rompe esta desconexión. Hace apenas unos días volvió a hacer una aparición publicando un tuit en el que aparecía parte de la letra de un audio muy polémico que protagonizó hace tiempo. Hace unos seis años, se filtraba un audio lleno de reproches que le mandó a una de sus exparejas. En su momento, negó que fuera su voz, pero con el tiempo tiró de humor y lo utilizó para inaugurar su cuenta de TikTok. Ahora, sin venir a cuento, la influencer ha escrito la letra en un tuit y ha sido ovacionada por ello.

Una retirada que ha durado poco

Fue hace menos de una semana que Laura Escanes anunció por sorpresa que se iba a retirar de las redes sociales y ya ha roto dos veces este retiro. Con una imagen de una puesta de sol, la catalana declaraba: "Hello 💖 He decidido aprovechar estas semanas que estoy con la enana y que no tengo compromisos laborales para desconectar de las redes sociales", comenzaba explicando, para después entrar en detalles sobre su decisión: "Hace unos años me dije a mí misma que lo iba a hacer mínimo una vez al año y ahora ha llegado el momento. Todo está bien, no hay que preocuparse de nada ✌🏼✨ pero me apetece centrarme en mí sin más. Os quiero", escribía en sus stories.