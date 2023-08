Laura Escanes, víctima de la inteligencia artificial: "Me siento totalmente utilizada"

Laura Escanes se ha visto de nuevo obligada a abandonar su desconexión de las redes sociales por culpa de una nueva polémica. Anunció hace unos días que iba a dejar las plataformas sociales para desconectar de todo, pero lo cierto es que varias polémicas le han hecho romper esa tendencia. Pero, ¿qué le ha hecho ahora volver a pronunciarse en su Instagram?

La 'influencer' ha sido víctima de la Inteligencia Artificial por parte de una persona que se ha dedicado a editar unas fotos de ella misma, manipulándolas para hacer creer que Laura Escanes está desnuda. A ella le llegaron varios enlaces en los que pudo ver estas fotos. Y no ha dudado en denunciarlo de manera rotunda.

Este es el tuit con el que ha reaparecido de nuevo en plena desconexión

"Me ha llegado un ling donde hay fotos mías denuda editadas y creadas por IA (Inteligencia Artificial). A parte de sentirme totalmente utilizada y expuesta, hay algo que hace que me hierva la sangre. El cuerpo de una mujer no se utiliza. Ni para el placer, ni para abusar ni para manipular. Me repugna la persona que las haya creado, pero también los que están ahí y les parece divertido y callan", ha escrito rotunda desde Twitter.

Este tuit lo ha compartido también en Instagram, donde tiene casi dos millones de seguidores. Es una manera de llegar a más personas y así hacerles ver que hay cosas que no puede permitir. "Si yo juro que intento desconectar pero así no puedo", escribe junto al tuit. Está cansada de que su nombre o su imagen sea utilizada para fines para los que ella no ha dado permiso.

Algunas fotos de ella han sido editadas y manipuladas

No es la primera vez que Laura Escanes se salta la desconexión a la que iba a someterse durante un tiempo. Hace unos días reaparecía para dejar claro que su imagen se estaba utilizando para una campaña publicitaria ilegal. "Hello. Vuelvo porque no paro de recibir mensajes de que hay una supuesta publicidad que utilizan mi imagen para estafar con una app o algo así. Si no es algo que yo no publico en mi cuenta, no hagáis caso, por favor. Me parece muy ruin que quieran estafaros utilizando la imagen de alguien conocido. Yo por mi lado tomaré las medidas necesarias para que se eliminen esas informaciones y no utilicen mi imagen para ello. Gracias", escribía con el fin de aclarar la polémica.

Desde que anunciara que se iba a retirar de las redes sociales, Laura Escanes es la tercera vez que rompe esta desconexión. Hace apenas unos días volvió a hacer una aparición publicando un tuit en el que aparecía parte de la letra de un audio muy polémico que protagonizó hace tiempo. Hace unos seis años, se filtraba un audio lleno de reproches que le mandó a una de sus exparejas. En su momento, negó que fuera su voz, pero con el tiempo tiró de humor y lo utilizó para inaugurar su cuenta de TikTok. Ahora, sin venir a cuento, la influencer ha escrito la letra en un tuit y ha sido ovacionada por ello.

De polémica en polémica