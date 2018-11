Laura Escanes pasa por urgencias en su viaje a Los Ángeles

La influencer Laura Escanes ha sufrido un percance en su viaje por Estados Unidos, un viaje patrocinado por la nueva firma de moda que está triunfando en Instagram, Neon Coco. Ha sido la propia Laura la que se ha encargado de mostrar su paso por las urgencias del hospital Cedars-Sinai en sus redes sociales, debido a una gripe que no remitía e iba a peor: “Estoy bien, gracias por preocuparos. He venido porque estaba medicándome y he ido a peor pero aquí se preocupan mucho, me han escuchado toser y ya me han dado una mascarilla. Os voy informando”.

Pasado el susto, la mujer de Risto Mejide publicó un mensaje en Instagram junto a una foto en Disney California Adventure: “En esta foto me estaba muriendo de frío e incubando algo…y ahora estoy a la espera de lo que me diga el médico. Pero FELIZ”

El centro médico le ha informado que, como no estaba respondiendo bien a la medicación inicial, tendría que quedarse unos días ingresada reposando para mejorar y, además, controlar que no haya nada más que una gripe mal curada.

Para rebajar las tensiones y tranquilizar a los fans, su marido comentaba en el Instagram de Laura: “aaayyy que no te puedo dejar sola…” Además subió una foto a su cuenta comentando lo mucho que la echará de menos.

