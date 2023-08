Así es el nuevo tatuaje de Laura Escanes dedicado a Álvaro de Luna

Hace pocas semanas Álvaro de Luna sorprendió subiendo al escenario a Laura Escanes y le dedicó la canción 'Todo contigo'. Unas tiernas imágenes que corrieron como la pólvora en redes. Ahora, la 'influencer' le ha correspondido tatuándose el título de este romántico tema que el músico escribió para ella.

La joven ha marcado a fuego en su piel las palabras 'Todo contigo' y lo ha hecho en un lateral de su mano derecha con letras mayúsculas. La canción que da pie al tatuaje es una sincera declaración de amor de Álvaro de Luna que escribió a principios de este mismo año y que refleja a la perfección lo que supuso que Laura Escanes entrara a formar parte de su vida. "Tú me has devuelto las ganas. Yo quiero todo contigo", reza una de sus estrofas. Es, además, el mismo tema que le dedicó hace algunas semanas sobre el escenario durante el "Zevra Festival" de Cullera, Valencia, cuando le confesó que escribió aquella letra en un momento de su vida complicado preso de muchas inseguridades. "Sentía no estar preparado ni para soportarme y que la cantase toda esta gente a pleno pulmón".

La historia de amor entre Laura Escanes y Álvaro de Luna

Este romance de la 'influencer' surge meses después de su sonada separación de Risto Mejide, padre de su hija Roma. El matrimonio anunció que emprendían vidas separadas el pasado mes de septiembre. "Han sido 7 años maravillosos. También duros. Pero ha sido un regalo compartir mi vida contigo", indicaban ambos vía comunicado.

Aunque en un primer momento Laura Escanes quiso mantener su nueva relación con Álvaro de Luna en un discreto segundo plano, ahora no duda en gritar a los cuatro vientos que está muy enamorada. Está siendo un verano especial para ella que está viviendo al "100%" y del que no duda en hacer partícipes a sus seguidores en redes. "Ojalá dure para siempre. Aunque si no es así quiero agradecerte la bondad de tu alma, espejo en el que me miro desde que te conozco. No sé si en algún momento escribiré una canción con más corazón que esta. Lo que si sé es que me has enseñado a quererme, a querer bien y a querer ser mejor todo el rato", subrayaba el músico recientemente.