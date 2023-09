Laura Escanes sella 'para siempre' su amor por Álvaro de Luna

No cabe dudar de que Laura Escanes está viviendo uno de los momentos más felices de su vida. Pese a que está a punto de cumplirse un año desde que la influencer y Risto Mejide anunciaron su divorcio, la catalana ha rehecho su vida de la mano de Álvaro de Luna. Ambos parecen complementarse a la perfección y tener una buena sintonía que traspasa pantallas. Es por ello que la modelo no ha querido dejar pasar la oportunidad de plasmar en su piel la idílica situación amorosa que está teniendo con una declaración de intenciones a su novio en toda regla.

Hace tan solo unos minutos, Laura Escanes ha hecho uso de sus redes sociales para compartir un vídeo y una imagen de su mano derecha. En ella, aparecen reflejados una serie de nuevos tatuajes con los que la joven ha querido adornar de nuevo su piel. Sin embargo, entre todos ellos ha llamado especialmente la atención uno en el que puede leerse: “Todo contigo”, una canción de Álvaro de Luna con un gran significado para su compañera de vida.

Y es que, teniendo en cuenta que la letra del tema está hecha por el cantante y dedicada a Laura, ella misma ha querido corresponder a su pareja ante esta muestra de cariño con un diseño para toda la vida. Un gesto que no ha pasado desapercibido para sus seguidores, que en cuestión de instantes han reaccionado al post con más de 30.000 “me gusta” y comentarios de admiración y de apoyo. Entre ellos el de Victoria Federica, que ha demostrado que es una gran seguidora de la pareja al escribir tres emojis románticos en la publicación mencionada.

Vídeo: @alvarodeluna Instagram

El momento más romántico de Laura Escanes y Álvaro de Luna

De esta manera, Escanes ha puesto el broche de oro a un verano de lo más especial para ella. 'Todo contigo' no es solo una canción para la creadora de contenido, sino también una frase que le recuerda a uno de los momentos clave de esta temporada estival, concretamente en el Zevra Festival. Siempre que tiene oportunidad, la que fuera esposa del jurado de ‘Got Talent’ viaja a distintas partes de España para presenciar los conciertos de Álvaro de Luna. Sin embargo, lo que tal vez no había podido llegado a imaginar el pasado mes de julio en Cullera es que su novio y ella protagonizarían una romántica situación ante los ojos de todos sus seguidores.

El intérprete de 'Todo contigo’ se disponía a cantar su canción, no sin antes dedicar unas bonitas declaraciones a su pareja: “Esta canción se la escribí a ella. No hay nada más bonito”, revelaba. Un testimonio que, junto a la ovación del público, provocó que Laura dejara a una lado los nervios y la vergüenza para subir al escenario y acompañar a su pareja. Ambos permanecieron abrazados en todo momento mientras entonaban el tema hasta que, finalmente, se fundieron en un beso con el que Escanes se despidió de la primera plana y volvió a esconderse de las cámaras.

Por si fuera poco, y en plena resaca de emociones por lo sucedido, Álvaro de Luna publicaba el vídeo del precioso momento junto a su novia en su cuenta de Instagram: "De las cosas más bonitas que me han pasado estos días es haberte escrito una canción en un momento de mi vida en el que sentía no estar preparado ni para soportarme y que la cantase toda esta gente a pleno pulmón. Ojalá dure para siempre, aunque si no es así quiero agradecerte la bondad de mi alma. No sé si en algún momento escribiré una canción con más corazón que esta. Lo que sí sé es que me has enseñado a quererme, a querer bien y a querer ser mejor persona”.