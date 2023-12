Laura Escanes revela sin querer el duro motivo de su ruptura con Álvaro de Luna

Laura Escanes no deja de sorprendernos. Aunque esta vez nos ha preocupado a todos. La 'influencer' está viviendo una nueva etapa en su vida tras la ruptura con Álvaro de Luna, una situación que todavía está tratando de superar. Mientras llega ese momento, la joven se ha refugiado en su hija Roma, en su familia y en sus amigos. Además, ha tomado la decisión de comprarse un perrito, al que ha llamado Rock, y que le está dando muchas alegrías en estos momentos.

Sin embargo, sanarse tras una ruptura lleva su tiempo. Todavía no consigue conciliar el sueño y hay noches más complicadas que otras. Eso es lo que le ha pasado durante la madrugada de este viernes. No ha dudado en contar qué le ha pasado. Y es que se lamenta de que las personas que se han acercado a ella o podrían acercarse en un futuro se podrían ver condicionadas por ser ella quien es: "Insomnio... 1:31 y mehe puesto a pensar en mi vida. Hacía una reflexión con unos amigos y siento que con la edad que tengo... 27... estado civil: divorciada, una hija... siendo conocida y la poca privacidad que hay a veces... siento (aunque para mí no es así) que esas mochilas que forman parte de lo que soy y de mi vida... pesarán siempre mucho a cualquier persona que se acerque a mí", empieza diciendo Laura Escanes entre lamentos.

Esta es la reflexión más impactante de Laura Escanes hasta la fecha

Con esto revela mucho más de lo que parece, ya que podría haber sido uno de los motivos de la ruptura con Álvaro de Luna: "Como que alguien ve todo lo que significa conocerme y huye de eso. Asusta. Huye de mi vida para no complicársela. Porque es mucha carga y no le corresponde o porque se le hace grande, porque tal vez es mejor con alguien que no haya tenido hijos previamente, porque ya vengo quemada... yo qué sé. Y lo entiendo", continúa exponiendo un poco dolida por la situación en la que se encuentra.

La noche ha servido para analizar su vida y el punto en el que se encuentra: "Es una reflexión sin más que he compartido muchas veces con amigas mías en situaciones similares y que estoy segura que muchas de vosotras también lo habéis sentido algunas vez... 1:35 y aparece nuestra amiga llamada CULPA en mi cabeza y me hace sentir pequeña y en fin... la vida", sigue declarando.

Están siendo unos momentos complicados para la 'influencer', que intenta superar su ruptura

Aún así sabe identificar cuándo se siente así: "Cuando consigo lozalizar esa vocecilla que me intoxica, soy consciente de la suerte que tengo. Pero bueno, esto es una realidad de lo que siento a veces como mujer separada, con una hija y haciendo su camino... siempre parriba aunque a veces cueste", termina exponiendo antes de seguir durmiendo.

Está siendo una época complicada para Laura Escanes en lo que se refiere a su vida personal. Pero en el terreno profesional no puede estar más feliz. La 'influencer' no solo acaba de triunfar en su faceta como presentadora de televisión con el programa 'La Travessa', también anunciaba hace apenas unos días que iba a presentar las Campanadas en TV3 junto a Miki Núñez, que participó en la edición de 'Operación Triunfo' de 2018.

Durante casi un año, Laura Escanes y Álvaro de Luna formaron uno de los tándem más consolidados del panorama nacional, motivo por el que nadie podía haber llegado a imaginar que su ruptura llegaría de una manera tan inminente. Eso sí, la 'influencer' ha demostrado en más de una ocasión que sigue apoyando a su ex pese a que su relación ha acabado. ¿Se darán una segunda oportunidad?