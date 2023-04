Laura Escanes, sin filtros, sobre el vínculo de su novio con su hija

El cantante Álvaro de Luna se ha convertido en una persona imprescindible en la vida de Laura Escanes. La 'influencer' vuelve estar enamorada y no oculta que atraviesa un excelente momento a nivel personal. Ha sido ella quien ha compartido una tierna imagen de su novio en actitud cómplice con su hija, Roma, fruto de su matrimonio con Risto Mejide. Ante algunas críticas que ha escuchado en redes, la catalana aprovechaba para explicar cómo es el vínculo que están creando sus dos grandes amores.

"No iba a hacerlo ni a dar explicaciones de algunos de los mensajes que he recibido por la foto de ayer", comenzaba su mensaje Laura Escanes haciendo alusión a una instantánea en la que se observaba a su novio sosteniendo a su hija en brazos. Añadía que entiende que no todo el mundo pueda comprenderlo. "Yo lo he vivido desde las dos partes. Hace unos años cuando conocí a Julio y empezó a formar parte de mi vida y yo de la suya", ha recordado sobre el primer hijo de Risto Mejido de una relación anterior con la periodista Ruth Jiménez. Asimismo explicaba que su pequeña Roma había conocido a Álvaro y "los dos han creado un vínculo". Señalaba que la niña también los crea con sus amigas y "nadie se escandaliza por eso o por si algún día dejan de ser mis amigas".

La visión de Laura Escanes

"He vivido lo que es querer a alguien que no es tu hijo, y querer darle siempre lo mejor. Estar siempre para él y cuidarle de la mejor manera posible. A día de hoy sigo queriendo infinito a Julio y nos vamos a tener para toda la vida. Porque creamos un vínculo especial entre nosotros. Y eso no se rompe así por así", explicaba.

La 'influencer' destacaba que tras su separación, ahora puede ver desde el otro lado la unión que están forjando su nueva pareja y su hija. "No sabéis lo que llena el corazón que esa persona cuide y quiera tanto a la persona que más quiero en el mundo. Ver el vínculo que están creando ellos dos es algo PRECIOSO. Por mucho que pueda molestar o no". Termina este mensaje añadiendo que lo único que desea es que "su hija sea feliz y se rodee de buenas personas que la cuiden y la quieran bien. Y como yo imagino que todos los padres del mundo quieren eso para sus hijos. Eso es lo más importante".