Laura Escanes sigue teniendo una foto enmarcada con Álvaro de Luna en su casa

La ruptura entre Laura Escanes y Álvaro de Luna es un hecho. Ambos han ofrecido unas declaraciones que han dejado más que claro que no están juntos. El cantante deseaba lo mejor a la 'influencer' hace unos días cuando fue visto en el aeropuerto de Madrid, donde volvía tras dar tres conciertos en Italia. Por su parte, la catalana lanzaba un comunicado a través de sus redes sociales. Estos días, de hecho, se ha refugiado en su hija Roma y en sus amigos.

Hace unas horas precisamente la visitaba en su casa la conocida 'influencer' Meriloves. Laura Escanes recibía a la pareja de Dani Martín en su casa para merendar. Pero no se imaginaba que tras su visita iba a ser de nuevo la protagonista del día. Y es que Meriloves, que llevó merienda a casa de Laura para disfrutar de un ratito juntas, se quedaba impactada con la cantidad de velas que tenía esta en su casa.

Laura Escanes recibe la visita de su amiga Meriloves en casa

Fue tal el impacto que no dudó en grabar un vídeo y publicarlo en su Instagram, mostrando la cantidad de velas que tiene Laura Escanes repartidas por toda su casa. Sin embargo, en el momento del vídeo ha enseñado, sin querer, claro, una foto que tiene enmarcada Laura con Álvaro de Luna y que todavía no ha quitado de unos de los aparadores de su piso. A pesar de que han roto y que ya no están juntos, Laura parece negarse a guardar su foto enmarcada con el que era su pareja hasta hace apenas unos días. El vídeo fue publicado, pero al poco tiempo fue borrado tanto por Meriloves como por Laura Escanes. Pero ya era demasiado tarde.

Muchos usuarios de la red social se dieron cuenta al momento y no dudaron en hacer grabación de pantalla para mostrar que Laura Escanes se niega todavía a quitar esa foto. La cuenta de Instagram La Cuernis ha sido ahora la encargada de publicar un vídeo en el que vemos perfectamente de qué foto se trata.

Este es el vídeo en el que se puede ver la foto enmarcada de Laura Escanes y Álvaro de Luna

Mientras su amiga graba el vídeo, tras la vela número 18 que muestra Meriloves en su Instagram, vemos de refilón la foto que tiene enmarcada en casa con el cantante. ¿Pero de dónde sale esta foto? La foto que tiene todavía junto a Álvaro de Luna se trata de un dibujo que le hicieron de una instantánea que se hizo la pareja en la fiesta a la que acudieron tras la celebración de los premios Ídolo, que se celebraron en marzo de este año. En este evento precisamente, Laura Escanes ganó el galardón a 'Creador Digital del Año'.

Esta foto no solo guarda un lugar especial dentro de una de las estancias de la nueva casa de Laura Escanes, también sigue presente en el perfil de la 'influencer' en Instagram. De hecho, la catalana ha preferido no borrar las publicaciones que tiene con Álvaro de Luna, algo que suelen hacer muchos rostros conocidos cuando rompen con sus parejas.

Esta es la foto que todavía conserva la 'influencer' en su hogar

No son buenos momentos para Laura Escanes, sobre todo en el terreno personal. En el profesional acaba de estrenarse como presentadora de televisión en el programa 'La Travessa', pero este nuevo reto profesional ha coincidido con su ruptura con Álvaro de Luna. Ella misma no dudaba hace unas horas en compartir un revelador comunicado acercad el momento que atraviesa: "En un capítulo del 'podcast' que veréis pronto, la invitada me decía que es muy fácil hablar y contar cosas cuando las cosas van bien y cuando estás en el mejor momento... Pero, ¿y cuándo no? En esos momentos cuesta infinito. Por eso ella (la invitada) tomó la decisión de no publicar según qué cosas. ¿Aprenderé? No sé. Mantener la cabeza fría en los momentos de felicidad máxima pensando en lo que pueda pasar no es que se me de muy bien. Y luego pasan estas cosas. Y entonces qué. Es verdad que cuando van bien las cosas tampoco piensas que van a ir mal... Poco más puedo añadir ahora mismo. Solo gracias por el respecto. Ayer era un día muy importante y no quería que se manchara por nada del mundo. Ha sido una parte de mi vida preciosa y nadie podrá manchar eso. El amor y todo lo bueno es lo que me guardo yo", escribía emocionada, confirmando la ruptura.