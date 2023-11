Laura Escanes se marca un Chenoa tras su ruptura con Álvaro de Luna

Laura Escanes y Álvaro de Luna han puesto punto y final a su relación tras más de un año de noviazgo. La influencer confirmaba la noticia con una sentida carta en la que evitaba en todo momento hacer mención al cantante. Ahora, la joven sigue adelante con su vida y tira de humor a la hora de enfrentarse a su ruptura. Tanto es así que ha recurrido al momento en el que Chenoa salió de su casa con un chándal gris a confirmar su ruptura con David Bisbal.

En la noche más terrorífica del año, muchos de nuestros rostros conocidos han querido disfrazarse y celebrar fiestas por Halloween. Laura Escanes ha sido una de ellas. En concreto, la joven se quedaba en casa repartiendo caramelos a los que llamaban a su puerta y lo hacía disfrazada con un sencillo atuendo cargado de significado. En concreto, la presentadora del nuevo programa de aventuras de TV3 se enfundaba en un chándal gris para emular a Chenoa tras su ruptura con David Bisbal.

Un simpático guiño con el que la influencer intenta quitarle hierro al fin de su amor con Álvaro de Luna y que ha sido muy aplaudido por todos en el universo 2.0. "Se ha pasado el juego", "El disfraz de Chenoa cuando la dejó Bisbal, ya me cae bien", "Si no entendiste la referencia no podemos ser amigos", "La única influencer que se aprecia en esta cuenta", "No puede caerme mejor esta persona", "Uniforme de una ruptura gracias a Chenoa", "Lo es todo para mi", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

El mensaje de Laura Escanes con el que confirma su ruptura con Álvaro de Luna

"En un capítulo del 'podcast' que veréis pronto, la invitada me decía que es muy fácil hablar y contar cosas cuando las cosas van bien y cuando estás en el mejor momento... Pero, ¿y cuándo no? En esos momentos cuesta infinito", comienza escribiendo Laura Escanes a través de una historia en Instagram. Su reflexión continúa y se pregunta sobre si debería haber aireado su relación con el cantante. "Por eso ella (la invitada) tomó la decisión de no publicar según qué cosas. ¿Aprenderé? No sé. Mantener la cabeza fría en los momentos de felicidad máxima pensando en lo que pueda pasar no es que se me de muy bien. Y luego pasan estas cosas. Y entonces qué", relata, como dejando entrever que en ningún caso se venía venir este fin del romance. Incluso, parece que se cuestiona su proceder a la hora de haberle dado tanta publicidad a su relación durante estos años juntos. "Es verdad que cuando van bien las cosas tampoco piensas que van a ir mal... Poco más puedo añadir ahora mismo. Solo gracias por el respecto", expresa la joven.